https://ria.ru/20210816/ubiystvo-1745958241.html

Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью

Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью - РИА Новости, 16.08.2021

Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью

Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве маленького ребенка, которое возбудили правоохранительные органы после резонансного случая в Воронежской области,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T17:00

2021-08-16T17:00

2021-08-16T17:00

происшествия

воронежская область

богучарский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве маленького ребенка, которое возбудили правоохранительные органы после резонансного случая в Воронежской области, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.История, о которой 16 августа сообщили несколько Telegram-каналов, вызвала резонанс. По их данным, трагедия произошла в семье молодых родителей, растивших четырехмесячного ребенка. Матери малыша 17 лет, ее сожителю - 14. После того, как ребенка нашли головой в ведре с водой, они сбежали в другое село, где учились в коррекционной школе."Двенадцатого августа 2021 года в одном из жилых домов посёлка Вишнёвый Богучарского района Воронежской области обнаружен труп малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлен криминальный характер его смерти", - говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве малолетнего, ход расследования которого поставлен на контроль надзорным ведомством. Прокуратурой организована проверка работы, проводимой районными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьёй погибшего."Её первые результаты выявили существенные просчёты в деятельности районной больницы, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, ОМВД России по Богучарскому району, а также интернатного учреждения, в котором обучались родители погибшего", - отмечает прокуратура.Надзорное ведомство поставило вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Также по инициативе прокуратуры организована процессуальная проверка по фактам бездействия органов системы профилактики района.

https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html

https://ria.ru/20210709/ubiystvo-1740552074.html

воронежская область

богучарский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, богучарский район, россия