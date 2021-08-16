https://ria.ru/20210816/ubiystvo-1745958241.html
Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью
Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью - РИА Новости, 16.08.2021
Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве маленького ребенка, которое возбудили правоохранительные органы после резонансного случая в Воронежской области,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:00
2021-08-16T17:00
2021-08-16T17:00
происшествия
воронежская область
богучарский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве маленького ребенка, которое возбудили правоохранительные органы после резонансного случая в Воронежской области, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.История, о которой 16 августа сообщили несколько Telegram-каналов, вызвала резонанс. По их данным, трагедия произошла в семье молодых родителей, растивших четырехмесячного ребенка. Матери малыша 17 лет, ее сожителю - 14. После того, как ребенка нашли головой в ведре с водой, они сбежали в другое село, где учились в коррекционной школе."Двенадцатого августа 2021 года в одном из жилых домов посёлка Вишнёвый Богучарского района Воронежской области обнаружен труп малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлен криминальный характер его смерти", - говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве малолетнего, ход расследования которого поставлен на контроль надзорным ведомством. Прокуратурой организована проверка работы, проводимой районными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьёй погибшего."Её первые результаты выявили существенные просчёты в деятельности районной больницы, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, ОМВД России по Богучарскому району, а также интернатного учреждения, в котором обучались родители погибшего", - отмечает прокуратура.Надзорное ведомство поставило вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Также по инициативе прокуратуры организована процессуальная проверка по фактам бездействия органов системы профилактики района.
https://ria.ru/20200902/ubiystvo-1576622213.html
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происшествия, воронежская область, богучарский район, россия
Под Воронежем возбудили дело об убийстве ребенка несовершеннолетней матерью
В Воронежской области 17-летняя мать убила своего ребенка, прокуратура взяла дело на контроль
ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости.
Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве маленького ребенка, которое возбудили правоохранительные органы после резонансного случая в Воронежской области
, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
История, о которой 16 августа сообщили несколько Telegram-каналов, вызвала резонанс. По их данным, трагедия произошла в семье молодых родителей, растивших четырехмесячного ребенка. Матери малыша 17 лет, ее сожителю - 14. После того, как ребенка нашли головой в ведре с водой, они сбежали в другое село, где учились в коррекционной школе.
"Двенадцатого августа 2021 года в одном из жилых домов посёлка Вишнёвый Богучарского района
Воронежской области обнаружен труп малолетнего ребёнка с телесными повреждениями. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлен криминальный характер его смерти", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что по факту случившегося возбуждено дело об убийстве малолетнего, ход расследования которого поставлен на контроль надзорным ведомством. Прокуратурой организована проверка работы, проводимой районными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с семьёй погибшего.
"Её первые результаты выявили существенные просчёты в деятельности районной больницы, муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, ОМВД России по Богучарскому району, а также интернатного учреждения, в котором обучались родители погибшего", - отмечает прокуратура.
Надзорное ведомство поставило вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Также по инициативе прокуратуры организована процессуальная проверка по фактам бездействия органов системы профилактики района.