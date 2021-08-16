https://ria.ru/20210816/torgovlya-1745953636.html

Шапша поручил создать дополнительные возможности для торговли фермеров

Шапша поручил создать дополнительные возможности для торговли фермеров - РИА Новости, 16.08.2021

Шапша поручил создать дополнительные возможности для торговли фермеров

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил создать в регионе дополнительные возможности для торговли местных сельхозпроизводителей, потому что это... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:43

2021-08-16T16:43

2021-08-16T16:43

калужская область

экономика

калужская область

калуга

владислав шапша

россия

дмитрий денисов

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КАЛУГА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил создать в регионе дополнительные возможности для торговли местных сельхозпроизводителей, потому что это дает возможность жителям покупать продукты питания без магазинных наценок.В понедельник на заседании правительства обсуждались меры по снижению цен на продукты питания в регионе и созданию условий для торговли фермеров. Губернатор отметил, что ярмарочная торговля – это "возможность приобрести продукцию садоводов-огородников и фермеров без магазинной наценки".По информации министра конкурентной политики области Николая Владимирова, при содействии органов местного самоуправления в регионе на 25% увеличено количество мест продажи сельхозпродукции. В этом году организовано около 70 площадок на почти 6 тысяч мест и 13 ярмарок выходного дня на 300 мест. Еще одна крупная ярмарка, в сквере Ленина в Калуге, откроется 20 августа. Около 40 фермеров уже заявили о своем желании в ней участвовать. Начиная с 3 сентября этого года ярмарка будет проходить еженедельно по пятницам и субботам."Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что по поручению губернатора усилена работа по созданию новых торговых мест на территории города. В Калуге функционирует 12 универсальных ярмарок. На восьми торговых площадках… созданы дополнительные места, в том числе 140 бесплатных мест для пенсионеров, которые имеют возможность продать излишки сельхозпродукции с приусадебных участков", - говорится в сообщении.Шапша выразил уверенность, что проведенная работа будет иметь хороший результат. "Нельзя игнорировать потребности людей, их пожелания и просьбы", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20210812/transformatsiya-1745543136.html

https://ria.ru/20210812/kaluga-1745504384.html

калужская область

калуга

россия

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экономика, калужская область, калуга, владислав шапша, россия, дмитрий денисов