Шапша поручил создать дополнительные возможности для торговли фермеров
Глава Калужской области Шапша поручил создать дополнительные возможности для торговли фермеров
КАЛУГА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил создать в регионе дополнительные возможности для торговли местных сельхозпроизводителей, потому что это дает возможность жителям покупать продукты питания без магазинных наценок.
В понедельник на заседании правительства обсуждались меры по снижению цен на продукты питания в регионе и созданию условий для торговли фермеров. Губернатор отметил, что ярмарочная торговля – это "возможность приобрести продукцию садоводов-огородников и фермеров без магазинной наценки".
По информации министра конкурентной политики области Николая Владимирова, при содействии органов местного самоуправления в регионе на 25% увеличено количество мест продажи сельхозпродукции. В этом году организовано около 70 площадок на почти 6 тысяч мест и 13 ярмарок выходного дня на 300 мест. Еще одна крупная ярмарка, в сквере Ленина в Калуге, откроется 20 августа. Около 40 фермеров уже заявили о своем желании в ней участвовать. Начиная с 3 сентября этого года ярмарка будет проходить еженедельно по пятницам и субботам.
"Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что по поручению губернатора усилена работа по созданию новых торговых мест на территории города. В Калуге функционирует 12 универсальных ярмарок. На восьми торговых площадках… созданы дополнительные места, в том числе 140 бесплатных мест для пенсионеров, которые имеют возможность продать излишки сельхозпродукции с приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Шапша выразил уверенность, что проведенная работа будет иметь хороший результат. "Нельзя игнорировать потребности людей, их пожелания и просьбы", - заключил губернатор.