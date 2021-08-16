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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210816/telekanal-1745907169.html
Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала
Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала - РИА Новости, 16.08.2021
Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала
Боевики движения "Талибан"*, взявшие под контроль Кабул, посетили штаб-квартиру крупнейшего афганского телеканала Tolo News и согласились обеспечить ее охрану. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:52
2021-08-16T12:52
обострение ситуации в афганистане
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"*, взявшие под контроль Кабул, посетили штаб-квартиру крупнейшего афганского телеканала Tolo News и согласились обеспечить ее охрану.Как сообщил телеканал в Twitter, талибы посетили комплекс Tolo News, изъяли у секьюрити выданное правительством оружие и согласились обеспечить охрану редакции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745904492.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
12:52 16.08.2021
 
Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала

Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала Tolo News

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"*, взявшие под контроль Кабул, посетили штаб-квартиру крупнейшего афганского телеканала Tolo News и согласились обеспечить ее охрану.
Как сообщил телеканал в Twitter, талибы посетили комплекс Tolo News, изъяли у секьюрити выданное правительством оружие и согласились обеспечить охрану редакции.
Портрет Мухаммада Ашрафа Гани в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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"Набиты деньгами". Стали известны подробности бегства главы Афганистана
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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