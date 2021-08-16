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Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала

Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала - РИА Новости, 16.08.2021

Талибы разоружили охрану крупнейшего афганского телеканала

Боевики движения "Талибан"*, взявшие под контроль Кабул, посетили штаб-квартиру крупнейшего афганского телеканала Tolo News и согласились обеспечить ее охрану. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:52

2021-08-16T12:52

2021-08-16T12:52

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"*, взявшие под контроль Кабул, посетили штаб-квартиру крупнейшего афганского телеканала Tolo News и согласились обеспечить ее охрану.Как сообщил телеканал в Twitter, талибы посетили комплекс Tolo News, изъяли у секьюрити выданное правительством оружие и согласились обеспечить охрану редакции.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745904492.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан