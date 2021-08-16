https://ria.ru/20210816/tekhnika-1745901006.html

Белгородская область закупит более тысячи единиц коммунальной техники

Белгородская область закупит более тысячи единиц коммунальной техники - РИА Новости, 16.08.2021

Белгородская область закупит более тысячи единиц коммунальной техники

Более 1 тысячи единиц новой коммунальной техники на 1,7 миллиарда рублей планирует закупить до конца года Белгородская область, сообщает в понедельник... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:19

2021-08-16T12:19

2021-08-16T12:19

общество

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Более 1 тысячи единиц новой коммунальной техники на 1,7 миллиарда рублей планирует закупить до конца года Белгородская область, сообщает в понедельник облправительство.В текущем году по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова планируется направить почти 2 миллиарда рублей на закупку новой спецтехники для расчистки улиц и дорог. Закупки спецтехники будут продолжены и в 2022 году. По словам Гладкова, в таком объеме единовременно в регионе спецтехнику никогда еще не закупали."Для отлаженной работы региональных коммунальщиков в зимний период планируется приобрести 1105 единиц специальной техники на сумму 1,7 миллиарда рублей. Это трактора, пескоразбрызгиватели, экскаваторы-погрузчики, снегоочистители и многое другое", - говорится в сообщении.В самом Белгороде появится 110 новых единиц, в том числе специальные каналопромывочные машины. Власти области отмечают, что обновление автопарка коммунальных служб произойдет уже осенью 2021 года."У нас 4 ноября, в День народного единства, кроме государственного праздника будет еще одно приятное дополнение в виде реализации одной из глобальных программ обновления наших городов", - цитирует Гладкова областное правительство.По словам Гладкова, обеспеченность коммунальных служб техникой и их работа влияют в первую очередь на качество жизни населения. Глава Белгородской области поручил муниципалитетам обеспечить полную загрузку новой спецтехники в сезон, чтобы она не простаивала.

https://ria.ru/20210810/skoraya-1745158052.html

https://ria.ru/20210807/belgorod-1744833364.html

https://ria.ru/20210806/zhile-1744649311.html

белгород

белгородская область

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общество, белгород, белгородская область, вячеслав гладков