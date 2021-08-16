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Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов

Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов - РИА Новости, 16.08.2021

Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов

Туристическое ведомство предлагает правительству расширить список курортов, которые иностранцы могут посещать в Таиланде, сообщает New Straits Times. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T15:45

2021-08-16T15:45

2021-08-16T15:45

туризм

таиланд

пхукет (остров)

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

туристы

отдых на море

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Туристическое ведомство предлагает правительству расширить список курортов, которые иностранцы могут посещать в Таиланде, сообщает New Straits Times.Власти считают эксперимент, проводимый на Пхукете с 1 июля, успешным. Именно тогда архипелаг открыл границы для привитых иностранцев. В качестве меры предосторожности они должны были две недели находиться на острове, а потом могли отправиться в другие провинции страны. Этой возможностью воспользовались 20 тысяч туристов.Управление по туризму Таиланда просит власти просьбой сократить минимальное пребывание на Пхукете с двух недель до одной.Программа "7+7", обсуждаемая властями, предписывает прибывающим на Пхукет иностранным туристам проводить там семь дней. Затем они смогут отдыхать на островах Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной и в городе Кхаулак, расположенном примерно в 100 километрах от Пхукета.Если инициатива получит поддержку кабинета министров, то новые правила начнут действовать уже в этом месяце.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

таиланд

пхукет (остров)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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