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Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов
Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов - РИА Новости, 16.08.2021
Власти Таиланда планируют изменить правила отдыха для туристов
Туристическое ведомство предлагает правительству расширить список курортов, которые иностранцы могут посещать в Таиланде, сообщает New Straits Times. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:45
2021-08-16T15:45
2021-08-16T15:45
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
туризм
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туристы
отдых на море
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Туристическое ведомство предлагает правительству расширить список курортов, которые иностранцы могут посещать в Таиланде, сообщает New Straits Times.Власти считают эксперимент, проводимый на Пхукете с 1 июля, успешным. Именно тогда архипелаг открыл границы для привитых иностранцев. В качестве меры предосторожности они должны были две недели находиться на острове, а потом могли отправиться в другие провинции страны. Этой возможностью воспользовались 20 тысяч туристов.Управление по туризму Таиланда просит власти просьбой сократить минимальное пребывание на Пхукете с двух недель до одной.Программа "7+7", обсуждаемая властями, предписывает прибывающим на Пхукет иностранным туристам проводить там семь дней. Затем они смогут отдыхать на островах Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной и в городе Кхаулак, расположенном примерно в 100 километрах от Пхукета.Если инициатива получит поддержку кабинета министров, то новые правила начнут действовать уже в этом месяце.
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море, куда можно лететь
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Туристическое ведомство предлагает правительству расширить список курортов, которые иностранцы могут посещать в Таиланде, сообщает
New Straits Times.
Власти считают эксперимент, проводимый на Пхукете с 1 июля, успешным. Именно тогда архипелаг открыл границы для привитых иностранцев. В качестве меры предосторожности они должны были две недели находиться на острове, а потом могли отправиться в другие провинции страны. Этой возможностью воспользовались 20 тысяч туристов.
Управление по туризму Таиланда просит власти просьбой сократить минимальное пребывание на Пхукете с двух недель до одной.
Программа "7+7", обсуждаемая властями, предписывает прибывающим на Пхукет иностранным туристам проводить там семь дней. Затем они смогут отдыхать на островах Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной и в городе Кхаулак, расположенном примерно в 100 километрах от Пхукета.
Если инициатива получит поддержку кабинета министров, то новые правила начнут действовать уже в этом месяце.