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Владельца подпольной заправки на Кубани будут судить за гибель двух человек
Владельца подпольной заправки на Кубани будут судить за гибель двух человек - РИА Новости, 16.08.2021
Владельца подпольной заправки на Кубани будут судить за гибель двух человек
Краснодарский бизнесмен, чья взорвавшаяся на заправке цистерна убила двух человек, предстанет перед судом за оказание небезопасных услуг и предпринимательскую... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:20
2021-08-16T17:20
происшествия
кропоткин
динской район
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Краснодарский бизнесмен, чья взорвавшаяся на заправке цистерна убила двух человек, предстанет перед судом за оказание небезопасных услуг и предпринимательскую деятельность без лицензии, сообщается на сайте СУСК РФ по краю.На газовой заправке в Динском районе на 26-м километре автодороги Краснодар - Кропоткин 31 июля 2020 года произошла детонация цистерны. "В результате 45 и 41-летний мужчины погибли от полученных термических ожогов, еще 8 граждан в возрасте от 32 до 62 лет получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Кроме того, были повреждены находившиеся неподалеку транспортные средства и имущество граждан на сумму более 3,7 миллиона рублей", - отмечается в релизе.По данным следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель приобрел полуприцеп-цистерну, предназначенную для приема и хранения сжиженного газа, которую разместил на участке местности в станице Васюринской и стал оказывать услуги по заправке транспортных средств газовым топливом. При этом обвиняемый не имел соответствующей лицензии."В Динском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух граждан, и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии", - говорится в сообщении.Глава региона Вениамин Кондратьев в прошлом году заявил, что заправка была построена на землях сельхозназначения, разрешительные документы на нее отсутствовали.Недвижимость обвиняемого и его счета на сумму более 6,2 миллиона рублей арестованы.
https://ria.ru/20210616/pozhar-1737166009.html
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происшествия, кропоткин, динской район, вениамин кондратьев, россия
17:20 16.08.2021
 
Владельца подпольной заправки на Кубани будут судить за гибель двух человек

Краснодарский бизнесмен, чья взорвавшаяся цистерна с топливом убила двух человек, пойдет под суд

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Краснодарский бизнесмен, чья взорвавшаяся на заправке цистерна убила двух человек, предстанет перед судом за оказание небезопасных услуг и предпринимательскую деятельность без лицензии, сообщается на сайте СУСК РФ по краю.
На газовой заправке в Динском районе на 26-м километре автодороги Краснодар - Кропоткин 31 июля 2020 года произошла детонация цистерны. "В результате 45 и 41-летний мужчины погибли от полученных термических ожогов, еще 8 граждан в возрасте от 32 до 62 лет получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Кроме того, были повреждены находившиеся неподалеку транспортные средства и имущество граждан на сумму более 3,7 миллиона рублей", - отмечается в релизе.
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По данным следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель приобрел полуприцеп-цистерну, предназначенную для приема и хранения сжиженного газа, которую разместил на участке местности в станице Васюринской и стал оказывать услуги по заправке транспортных средств газовым топливом. При этом обвиняемый не имел соответствующей лицензии.
"В Динском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух граждан, и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии", - говорится в сообщении.
Глава региона Вениамин Кондратьев в прошлом году заявил, что заправка была построена на землях сельхозназначения, разрешительные документы на нее отсутствовали.
Недвижимость обвиняемого и его счета на сумму более 6,2 миллиона рублей арестованы.
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