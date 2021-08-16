Владельца подпольной заправки на Кубани будут судить за гибель двух человек
Краснодарский бизнесмен, чья взорвавшаяся цистерна с топливом убила двух человек, пойдет под суд
КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Краснодарский бизнесмен, чья взорвавшаяся на заправке цистерна убила двух человек, предстанет перед судом за оказание небезопасных услуг и предпринимательскую деятельность без лицензии, сообщается на сайте СУСК РФ по краю.
На газовой заправке в Динском районе на 26-м километре автодороги Краснодар - Кропоткин 31 июля 2020 года произошла детонация цистерны. "В результате 45 и 41-летний мужчины погибли от полученных термических ожогов, еще 8 граждан в возрасте от 32 до 62 лет получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Кроме того, были повреждены находившиеся неподалеку транспортные средства и имущество граждан на сумму более 3,7 миллиона рублей", - отмечается в релизе.
По данным следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель приобрел полуприцеп-цистерну, предназначенную для приема и хранения сжиженного газа, которую разместил на участке местности в станице Васюринской и стал оказывать услуги по заправке транспортных средств газовым топливом. При этом обвиняемый не имел соответствующей лицензии.
"В Динском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух граждан, и осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии", - говорится в сообщении.
Глава региона Вениамин Кондратьев в прошлом году заявил, что заправка была построена на землях сельхозназначения, разрешительные документы на нее отсутствовали.
Недвижимость обвиняемого и его счета на сумму более 6,2 миллиона рублей арестованы.
16 февраля, 13:25Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2018-2021 годах