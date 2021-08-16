https://ria.ru/20210816/stroyka-1745925378.html

В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации

В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации - РИА Новости, 16.08.2021

В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации

В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:27

2021-08-16T14:27

2021-08-16T14:27

тюменская область

никита стасишин

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на заместителя главы региона Сергея Шустова.По его словам, на первом этапе Тюменская область получит инфраструктурные облигации на сумму 660 миллиона рублей. Тема использования инфраструктурных облигации обсуждалась во время рабочей поездки по областному центру заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.Замминистра побывал на стройплощадке в районе аэропорта Плеханово, где на земельном участке площадью 51 гектар планируется построить 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тысяч квадратных метров, детсад. Проект будет реализован совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.В 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,58 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 550 тысяч квадратных метров в индивидуальных жилых домах, отметил Сергей Шустов. План на 2021 год повышен и составляет 1,6 миллиона квадратных метров.На совещании с застройщиками, которое прошло в правительстве Тюменской области, Стасишин рассказал о перспективах дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Он поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.

https://ria.ru/20210716/zhile-1741575804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита стасишин, жилье