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В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации
В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации - РИА Новости, 16.08.2021
В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации
В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:27
2021-08-16T14:27
2021-08-16T14:27
тюменская область
никита стасишин
жилье
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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на заместителя главы региона Сергея Шустова.По его словам, на первом этапе Тюменская область получит инфраструктурные облигации на сумму 660 миллиона рублей. Тема использования инфраструктурных облигации обсуждалась во время рабочей поездки по областному центру заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.Замминистра побывал на стройплощадке в районе аэропорта Плеханово, где на земельном участке площадью 51 гектар планируется построить 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тысяч квадратных метров, детсад. Проект будет реализован совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.В 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,58 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 550 тысяч квадратных метров в индивидуальных жилых домах, отметил Сергей Шустов. План на 2021 год повышен и составляет 1,6 миллиона квадратных метров.На совещании с застройщиками, которое прошло в правительстве Тюменской области, Стасишин рассказал о перспективах дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Он поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.
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никита стасишин, жилье
ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на заместителя главы региона Сергея Шустова.
По его словам, на первом этапе Тюменская область получит инфраструктурные облигации на сумму 660 миллиона рублей. Тема использования инфраструктурных облигации обсуждалась во время рабочей поездки по областному центру заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина
.
Замминистра побывал на стройплощадке в районе аэропорта Плеханово, где на земельном участке площадью 51 гектар планируется построить 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тысяч квадратных метров, детсад. Проект будет реализован совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.
"Использование инфраструктурных облигаций позволяет избавить застройщика от части затрат на создание инженерной инфраструктуры, которые ложатся в стоимость квадратного метра жилья. Пока во всей стране реализуется лишь три таких проекта, один из них – в Тюмени. Но в течение следующих трех лет объем эмиссии этих облигаций составит 150 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба замминистра.
В 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,58 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 550 тысяч квадратных метров в индивидуальных жилых домах, отметил Сергей Шустов. План на 2021 год повышен и составляет 1,6 миллиона квадратных метров.
На совещании с застройщиками, которое прошло в правительстве Тюменской области, Стасишин рассказал о перспективах дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Он поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.