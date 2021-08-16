Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210816/stroyka-1745925378.html
В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации
В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации - РИА Новости, 16.08.2021
В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации
В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:27
2021-08-16T14:27
тюменская область
никита стасишин
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на заместителя главы региона Сергея Шустова.По его словам, на первом этапе Тюменская область получит инфраструктурные облигации на сумму 660 миллиона рублей. Тема использования инфраструктурных облигации обсуждалась во время рабочей поездки по областному центру заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.Замминистра побывал на стройплощадке в районе аэропорта Плеханово, где на земельном участке площадью 51 гектар планируется построить 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тысяч квадратных метров, детсад. Проект будет реализован совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.В 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,58 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 550 тысяч квадратных метров в индивидуальных жилых домах, отметил Сергей Шустов. План на 2021 год повышен и составляет 1,6 миллиона квадратных метров.На совещании с застройщиками, которое прошло в правительстве Тюменской области, Стасишин рассказал о перспективах дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Он поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.
https://ria.ru/20210716/zhile-1741575804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никита стасишин, жилье
14:27 16.08.2021
 

В Тюменской области для строительства жилья используют механизм облигации

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. В Тюменской области планируют реализацию проекта строительства жилья с использованием механизма инфраструктурных облигаций, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на заместителя главы региона Сергея Шустова.
По его словам, на первом этапе Тюменская область получит инфраструктурные облигации на сумму 660 миллиона рублей. Тема использования инфраструктурных облигации обсуждалась во время рабочей поездки по областному центру заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:41Тюменская область
Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья
Замминистра побывал на стройплощадке в районе аэропорта Плеханово, где на земельном участке площадью 51 гектар планируется построить 25 многоквартирных домов обшей жилой площадью более 307 тысяч квадратных метров, детсад. Проект будет реализован совместно с госкорпорацией ДОМ.РФ.
"Использование инфраструктурных облигаций позволяет избавить застройщика от части затрат на создание инженерной инфраструктуры, которые ложатся в стоимость квадратного метра жилья. Пока во всей стране реализуется лишь три таких проекта, один из них – в Тюмени. Но в течение следующих трех лет объем эмиссии этих облигаций составит 150 миллиардов рублей", – цитирует пресс-служба замминистра.
В 2020 году в Тюменской области введено в эксплуатацию 1,58 миллиона квадратных метров жилья, в том числе более 550 тысяч квадратных метров в индивидуальных жилых домах, отметил Сергей Шустов. План на 2021 год повышен и составляет 1,6 миллиона квадратных метров.
На совещании с застройщиками, которое прошло в правительстве Тюменской области, Стасишин рассказал о перспективах дальнейшего развития жилищного строительства в России и работе Минстроя по снижению контрольно-регуляторной нагрузки на отрасль. Он поручил тюменским строителям подготовить и направить в Минстрой свои предложения в этой сфере.
 
Тюменская областьНикита СтасишинЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния