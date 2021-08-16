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Строительство канализационно-насосной станции "Власово" завершено в ТиНАО
Строительство канализационно-насосной станции "Власово" завершено в ТиНАО - РИА Новости, 16.08.2021
Строительство канализационно-насосной станции "Власово" завершено в ТиНАО
Строительство современной канализационно-насосной станции "Власово" завершено в новой Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:57
2021-08-16T12:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
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петр бирюков
новая москва
тинао
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Строительство современной канализационно-насосной станции "Власово" завершено в новой Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."В ТиНАО завершено строительство современной канализационно-насосной станции "Власово". Она заменит устаревшие очистные сооружения, оборудование которых не обеспечивало требуемый уровень очистки сточных вод, поступающих в реку Свинорье из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что через станцию сточные воды будут поступать на очистные сооружения в поселке Кокошкино, которые были реконструированы в 2020 году и получили новейшие системы очистки. Теперь сточные воды перед попаданием в реку будут проходить все необходимые стадии очистки, в том числе ультрафиолетовое обеззараживание.В пресс-службе отметили, что введение в эксплуатацию канализационно-насосной станции "Власово" - очередной этап масштабной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО, которая стартовала в 2012 году и рассчитана до 2025 года. В рамках ее реализации ведется строительство новых объектов и реконструкция существующих."После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.По его словам, в настоящее время все очистные сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.В пресс-службе добавили, что уже завершено строительство новых очистных сооружений в поселке Киевский, реконструировано восемь локальных очистных сооружений.
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мосводоканал, петр бирюков, новая москва, тинао, городское хозяйство москвы
12:57 16.08.2021
 

Строительство канализационно-насосной станции "Власово" завершено в ТиНАО

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыКанализационно-насосная станция (КНС) "Власово"
Канализационно-насосная станция (КНС) Власово - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Строительство современной канализационно-насосной станции "Власово" завершено в новой Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
ТиНАО завершено строительство современной канализационно-насосной станции "Власово". Она заменит устаревшие очистные сооружения, оборудование которых не обеспечивало требуемый уровень очистки сточных вод, поступающих в реку Свинорье из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через станцию сточные воды будут поступать на очистные сооружения в поселке Кокошкино, которые были реконструированы в 2020 году и получили новейшие системы очистки. Теперь сточные воды перед попаданием в реку будут проходить все необходимые стадии очистки, в том числе ультрафиолетовое обеззараживание.
В пресс-службе отметили, что введение в эксплуатацию канализационно-насосной станции "Власово" - очередной этап масштабной программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО, которая стартовала в 2012 году и рассчитана до 2025 года. В рамках ее реализации ведется строительство новых объектов и реконструкция существующих.
"После присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс "Мосводоканала". Был выявлен ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам, на объектах отсутствовали системы УФ-обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, в настоящее время все очистные сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, после реконструкции сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.
В пресс-службе добавили, что уже завершено строительство новых очистных сооружений в поселке Киевский, реконструировано восемь локальных очистных сооружений.
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