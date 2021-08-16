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Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту
Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту - РИА Новости, 16.08.2021
Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту
Липецкая команда "Steel Team" RUS-771 в составе: Владимира Баженова, Андрея Бабушкина и Андрея Кузьмина стала победителем кубка России 2021 по парусному спорту, РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:03
2021-08-16T12:03
2021-08-16T12:03
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Липецкая команда "Steel Team" RUS-771 в составе: Владимира Баженова, Андрея Бабушкина и Андрея Кузьмина стала победителем кубка России 2021 по парусному спорту, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.По его словам, кубок России по парусному спорту проходил в два этапа. Первый этап прошёл в мае в Липецке при тяжёлых погодных условиях. Наш экипаж столкнулся с серьёзными проблемами. В первой же гонке – поломался руль, и яхта перевернулась. Но несмотря на все трудности команда смогла занять призовое место.Артамонов отметил, что и на втором этапе, который проходил в Рыбинске, у нашей команды произошла серьёзная поломка – сломался киль, тем не менее, липецкие спортсмены смогли продолжить гонку, и по итогам двух этапов стали победителями Кубка России."Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи", – подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
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липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости
. Липецкая команда "Steel Team" RUS-771 в составе: Владимира Баженова, Андрея Бабушкина и Андрея Кузьмина стала победителем кубка России 2021 по парусному спорту, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, кубок России по парусному спорту проходил в два этапа. Первый этап прошёл в мае в Липецке при тяжёлых погодных условиях. Наш экипаж столкнулся с серьёзными проблемами. В первой же гонке – поломался руль, и яхта перевернулась. Но несмотря на все трудности команда смогла занять призовое место.
Артамонов отметил, что и на втором этапе, который проходил в Рыбинске, у нашей команды произошла серьёзная поломка – сломался киль, тем не менее, липецкие спортсмены смогли продолжить гонку, и по итогам двух этапов стали победителями Кубка России.
"Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи", – подчеркнул Артамонов.