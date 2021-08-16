https://ria.ru/20210816/sport-1745898912.html

Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту

Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту - РИА Новости, 16.08.2021

Липецкие спортсмены выиграли кубок России по парусному спорту

Липецкая команда "Steel Team" RUS-771 в составе: Владимира Баженова, Андрея Бабушкина и Андрея Кузьмина стала победителем кубка России 2021 по парусному спорту, РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:03

2021-08-16T12:03

2021-08-16T12:03

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Липецкая команда "Steel Team" RUS-771 в составе: Владимира Баженова, Андрея Бабушкина и Андрея Кузьмина стала победителем кубка России 2021 по парусному спорту, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.По его словам, кубок России по парусному спорту проходил в два этапа. Первый этап прошёл в мае в Липецке при тяжёлых погодных условиях. Наш экипаж столкнулся с серьёзными проблемами. В первой же гонке – поломался руль, и яхта перевернулась. Но несмотря на все трудности команда смогла занять призовое место.Артамонов отметил, что и на втором этапе, который проходил в Рыбинске, у нашей команды произошла серьёзная поломка – сломался киль, тем не менее, липецкие спортсмены смогли продолжить гонку, и по итогам двух этапов стали победителями Кубка России."Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210811/lipetsk-1745318313.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, игорь артамонов