https://ria.ru/20210816/spetstekhnika-1745867676.html

Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику

Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику - РИА Новости, 16.08.2021

Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику

Власти Приморья закупили новую специальную пожарную технику для работы в двух районах края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:39

2021-08-16T08:39

2021-08-16T08:39

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти Приморья закупили новую специальную пожарную технику для работы в двух районах края, сообщает правительство региона."Два новых пожарных "Камаза" пополнили парк противопожарной службы Приморья. Техника приобретена за средства краевого бюджета. Машина включает в себя пожарный насос с подачей воды 50 литров в секунду и объемом цистерны шесть тонн, пожарную автолестницу с высотой подъема 18 метров и гидравлическое оборудование. Одна автоцистерна с лестницей будет нести боевое дежурство в Яковлевском районе, вторая машина отправится в Лазовский округ", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее такой техники в распоряжении приморских пожарных не было."Это уникальный автомобиль, предназначенный как для тушения пожаров, так и проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации людей в многоэтажных зданиях", – отметил начальник 32-го отряда противопожарной службы Яковлевского района Алексей Бирун, слова которого приводятся в сообщении.Власти отмечают, что парк специальной техники краевых пожарно-спасательных подразделений пополняется регулярно.В регионе действует государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является минимизация социального, экономического и экологического ущерба населению, экономике и природной среде от ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в том числе снижение отношения числа погибших в ЧС, на пожарах и происшествиях на воде в 2027 году к количеству погибших в 2019 году до 60%.

https://ria.ru/20210813/gaz-1745569645.html

приморский край

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общество, приморский край