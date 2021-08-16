Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/spetstekhnika-1745867676.html
Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику
Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику - РИА Новости, 16.08.2021
Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику
Власти Приморья закупили новую специальную пожарную технику для работы в двух районах края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:39
2021-08-16T08:39
общество
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564922243_0:196:3071:1923_1920x0_80_0_0_b88924a8f13d704ea8930071b6844584.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти Приморья закупили новую специальную пожарную технику для работы в двух районах края, сообщает правительство региона."Два новых пожарных "Камаза" пополнили парк противопожарной службы Приморья. Техника приобретена за средства краевого бюджета. Машина включает в себя пожарный насос с подачей воды 50 литров в секунду и объемом цистерны шесть тонн, пожарную автолестницу с высотой подъема 18 метров и гидравлическое оборудование. Одна автоцистерна с лестницей будет нести боевое дежурство в Яковлевском районе, вторая машина отправится в Лазовский округ", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее такой техники в распоряжении приморских пожарных не было."Это уникальный автомобиль, предназначенный как для тушения пожаров, так и проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации людей в многоэтажных зданиях", – отметил начальник 32-го отряда противопожарной службы Яковлевского района Алексей Бирун, слова которого приводятся в сообщении.Власти отмечают, что парк специальной техники краевых пожарно-спасательных подразделений пополняется регулярно.В регионе действует государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является минимизация социального, экономического и экологического ущерба населению, экономике и природной среде от ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в том числе снижение отношения числа погибших в ЧС, на пожарах и происшествиях на воде в 2027 году к количеству погибших в 2019 году до 60%.
https://ria.ru/20210813/gaz-1745569645.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564922243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19195ba4bcc6c82d61f51fdb58b96144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, приморский край
08:39 16.08.2021
 
Для двух районов Приморья закупили новую пожарную спецтехнику

Власти Приморья закупили два пожарных "Камаза" для Яковлевского района и Лазовского округа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий при аварийной ситуации в аэропорту Домодедово
Учения по отработке действий при аварийной ситуации в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Власти Приморья закупили новую специальную пожарную технику для работы в двух районах края, сообщает правительство региона.
"Два новых пожарных "Камаза" пополнили парк противопожарной службы Приморья. Техника приобретена за средства краевого бюджета. Машина включает в себя пожарный насос с подачей воды 50 литров в секунду и объемом цистерны шесть тонн, пожарную автолестницу с высотой подъема 18 метров и гидравлическое оборудование. Одна автоцистерна с лестницей будет нести боевое дежурство в Яковлевском районе, вторая машина отправится в Лазовский округ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее такой техники в распоряжении приморских пожарных не было.
"Это уникальный автомобиль, предназначенный как для тушения пожаров, так и проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации людей в многоэтажных зданиях", – отметил начальник 32-го отряда противопожарной службы Яковлевского района Алексей Бирун, слова которого приводятся в сообщении.
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 06:02
В Приморье запустят программу льготного кредитования для подключения к газу
Власти отмечают, что парк специальной техники краевых пожарно-спасательных подразделений пополняется регулярно.
В регионе действует государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является минимизация социального, экономического и экологического ущерба населению, экономике и природной среде от ведения военных конфликтов, совершения террористических актов, ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в том числе снижение отношения числа погибших в ЧС, на пожарах и происшествиях на воде в 2027 году к количеству погибших в 2019 году до 60%.
 
ОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала проверку из-за сообщений о загрязнении воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния