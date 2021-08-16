https://ria.ru/20210816/sovet-1745943237.html

Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился

Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился - РИА Новости, 16.08.2021

Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился

Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:56

2021-08-16T19:56

2021-08-16T20:02

религия

московская патриархия

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации."Включить в состав совета митрополита Воскресенского Дионисия (Порубай П. Н.), управляющего делами Московской патриархии", - говорится в документе.Также в состав совета вошел зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко. Из состава совета исключен митрополит Ювеналий (Поярков), отправленный на покой в апреле 2021 года решением Священного синода в соответствии с его прошением.Митрополит Воскресенский Дионисий входит в состав Высшего церковного совета РПЦ с 2019 года. В этом же году был назначен управляющим делами Московской патриархии. С 2020 года митрополит возглавляет новую Общецерковную дисциплинарную комиссию при патриархе Московском и всея Руси.

https://ria.ru/20210712/orgkomitet-1740969594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская патриархия, русская православная церковь, россия