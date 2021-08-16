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Религия
https://ria.ru/20210816/sovet-1745943237.html
Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился
Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился - РИА Новости, 16.08.2021
Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился
Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:56
2021-08-16T20:02
религия
московская патриархия
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации."Включить в состав совета митрополита Воскресенского Дионисия (Порубай П. Н.), управляющего делами Московской патриархии", - говорится в документе.Также в состав совета вошел зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко. Из состава совета исключен митрополит Ювеналий (Поярков), отправленный на покой в апреле 2021 года решением Священного синода в соответствии с его прошением.Митрополит Воскресенский Дионисий входит в состав Высшего церковного совета РПЦ с 2019 года. В этом же году был назначен управляющим делами Московской патриархии. С 2020 года митрополит возглавляет новую Общецерковную дисциплинарную комиссию при патриархе Московском и всея Руси.
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московская патриархия, русская православная церковь, россия
19:56 16.08.2021 (обновлено: 20:02 16.08.2021)
 

Cостав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями изменился

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМитрополит Воскресенский Дионисий во время отпевания протоиерея Димитрия Смирнова в храме Христа Спасителя
Митрополит Воскресенский Дионисий во время отпевания протоиерея Димитрия Смирнова в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) вошел в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, соответствующее распоряжение президента опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Включить в состав совета митрополита Воскресенского Дионисия (Порубай П. Н.), управляющего делами Московской патриархии", - говорится в документе.
Также в состав совета вошел зампредседателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко. Из состава совета исключен митрополит Ювеналий (Поярков), отправленный на покой в апреле 2021 года решением Священного синода в соответствии с его прошением.
Митрополит Воскресенский Дионисий входит в состав Высшего церковного совета РПЦ с 2019 года. В этом же году был назначен управляющим делами Московской патриархии. С 2020 года митрополит возглавляет новую Общецерковную дисциплинарную комиссию при патриархе Московском и всея Руси.
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