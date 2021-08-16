Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы
Архитектор Воскресенский раскритиковал арт-объект "Большая глина №4" в центре Москве
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, комментируя установку арт-объекта "Большая глина №4" около дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, выразил мнение, что скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.
Скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, начали устанавливать в субботу на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.
"Однако при этом я считаю, что начинать надо было не с вызывающих конфликтные ситуации произведений, а произведений, которые дополняли бы и развивали тему монументально-художественного оформления городской среды. А не сразу бросаться в крайности, после которых возникают в обществе конфликтные ситуации и вызывают ожесточение одних слоев общества по отношению к другим. Не то время сейчас, нам консолидировать надо общественность, а не провоцировать ее на конфликты", - отметил он.