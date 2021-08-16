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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210816/skulptura-1745957722.html
Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы
Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы - РИА Новости, 16.08.2021
Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы
Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, комментируя установку арт-объекта "Большая глина №4" около дома РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:58
2021-08-16T16:58
культура
москва
игорь воскресенский
архитектура
новости культуры
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, комментируя установку арт-объекта "Большая глина №4" около дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, выразил мнение, что скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.Скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, начали устанавливать в субботу на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.Воскресенский рассказал РИА Новости, что лично он с большим удовольствием смотрит на различные скульптурные произведения и отметил, что Москве, и России в целом, не хватает скульптур в абстрактных формах.
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москва, игорь воскресенский, архитектура, новости культуры
16:58 16.08.2021
 
Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы

Архитектор Воскресенский раскритиковал арт-объект "Большая глина №4" в центре Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура "Большая глина №4" в центре Москвы
Скульптура Большая глина №4 в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, комментируя установку арт-объекта "Большая глина №4" около дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, выразил мнение, что скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.
Скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, начали устанавливать в субботу на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.
Воскресенский рассказал РИА Новости, что лично он с большим удовольствием смотрит на различные скульптурные произведения и отметил, что Москве, и России в целом, не хватает скульптур в абстрактных формах.
"Однако при этом я считаю, что начинать надо было не с вызывающих конфликтные ситуации произведений, а произведений, которые дополняли бы и развивали тему монументально-художественного оформления городской среды. А не сразу бросаться в крайности, после которых возникают в обществе конфликтные ситуации и вызывают ожесточение одних слоев общества по отношению к другим. Не то время сейчас, нам консолидировать надо общественность, а не провоцировать ее на конфликты", - отметил он.
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КультураМоскваИгорь ВоскресенскийАрхитектураНовости культуры
 
 
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