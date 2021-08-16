https://ria.ru/20210816/skulptura-1745957722.html

Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы

Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы - РИА Новости, 16.08.2021

Архитектор раскритиковал скульптуру в виде кома глины в центре Москвы

Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, комментируя установку арт-объекта "Большая глина №4" около дома РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:58

2021-08-16T16:58

2021-08-16T16:58

культура

москва

игорь воскресенский

архитектура

новости культуры

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, комментируя установку арт-объекта "Большая глина №4" около дома культуры "ГЭС-2" в центре Москвы, выразил мнение, что скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.Скульптуру "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках, начали устанавливать в субботу на Болотной набережной Москвы, напротив будущего дома культуры "ГЭС-2". Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.Воскресенский рассказал РИА Новости, что лично он с большим удовольствием смотрит на различные скульптурные произведения и отметил, что Москве, и России в целом, не хватает скульптур в абстрактных формах.

https://ria.ru/20210407/ermitazh-1727237366.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, игорь воскресенский, архитектура, новости культуры