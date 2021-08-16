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В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 16.08.2021
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:45
2021-08-16T13:45
2021-08-16T13:45
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля."Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах на границе с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
Армия Израиля: сирены воздушной тревоги прозвучали в Сдероте на границе с сектором Газа