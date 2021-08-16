https://ria.ru/20210816/sireny-1745916995.html

В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги

В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 16.08.2021

В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги

Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:45

2021-08-16T13:45

2021-08-16T13:45

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля."Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах на границе с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.

https://ria.ru/20210812/tsakhal-1745558581.html

израиль

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году