Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/sireny-1745916995.html
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 16.08.2021
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги
Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:45
2021-08-16T13:45
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_0:81:1601:981_1920x0_80_0_0_ede90347bf06700b283425bc2db6e9ec.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля."Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах на границе с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.
https://ria.ru/20210812/tsakhal-1745558581.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151484/22/1514842268_92:0:1508:1062_1920x0_80_0_0_9c80e5d775041bce1f3c9f3c723c8b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
13:45 16.08.2021
 
В Израиле на границе с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги

Армия Израиля: сирены воздушной тревоги прозвучали в Сдероте на границе с сектором Газа

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле сработал в городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Сирены прозвучали в городе Сдерот и в районах на границе с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.
Вид в Цфате - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 23:17
ЦАХАЛ сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния