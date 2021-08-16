https://ria.ru/20210816/shvetsiya-1746000056.html

Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"

Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа" - РИА Новости, 16.08.2021

Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа",... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:56

2021-08-16T20:56

2021-08-16T20:56

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республика крым

швеция

мид украины

сергей лавров

петер хультквист

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа", сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщал, что свое участие подтвердили около 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". В визите также принимает участие министр обороны Питер Хультквист… Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в пресс-релизе канцелярии.

https://ria.ru/20210803/kiev-1744140484.html

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