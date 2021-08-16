https://ria.ru/20210816/shvetsiya-1746000056.html
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа" - РИА Новости, 16.08.2021
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"
Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа",... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:56
2021-08-16T20:56
2021-08-16T20:56
в мире
украина
киев
республика крым
швеция
мид украины
сергей лавров
петер хультквист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155252/56/1552525631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e7072f2f92454a71a245351581e3603.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа", сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщал, что свое участие подтвердили около 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". В визите также принимает участие министр обороны Питер Хультквист… Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
https://ria.ru/20210803/kiev-1744140484.html
украина
киев
республика крым
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155252/56/1552525631_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_fb46625675cd6c32af8f26040f3dda12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, республика крым, швеция, мид украины, сергей лавров, петер хультквист, стефан лёвен, россия
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"
Премьер Швеции Левен и министр обороны Хультквист примут участие в саммите "Крымская платформа"