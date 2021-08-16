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Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа" - РИА Новости, 16.08.2021
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"
Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа",... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:56
2021-08-16T20:56
в мире
украина
киев
республика крым
швеция
мид украины
сергей лавров
петер хультквист
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа", сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщал, что свое участие подтвердили около 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". В визите также принимает участие министр обороны Питер Хультквист… Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
https://ria.ru/20210803/kiev-1744140484.html
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киев
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в мире, украина, киев, республика крым, швеция, мид украины, сергей лавров, петер хультквист, стефан лёвен, россия
20:56 16.08.2021
 
Премьер-министр Швеции примет участие в саммите "Крымская платформа"

Премьер Швеции Левен и министр обороны Хультквист примут участие в саммите "Крымская платформа"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Премьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны страны Петер Хультквист посетят Киев 23 августа, чтобы принять участие в саммите "Крымская платформа", сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Проект "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. МИД Украины сообщал, что свое участие подтвердили около 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". В визите также принимает участие министр обороны Питер Хультквист… Участие премьер-министра укрепляет принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 12:42
В Киеве посетовали на нехватку денег для ежегодной "Крымской платформы"
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымШвецияМИД УкраиныСергей ЛавровПетер ХультквистСтефан ЛёвенРоссия
 
 
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