https://ria.ru/20210816/samolet-1745914926.html

В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС

В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС - РИА Новости, 16.08.2021

В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС

Факт крушения самолета с опознавательными знаками афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном пока не подтвержден, идет... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:35

2021-08-16T13:35

2021-08-16T13:35

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

узбекистан

афганистан

россия

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ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Факт крушения самолета с опознавательными знаками афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном пока не подтвержден, идет изучение, "пока это слухи", заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь узбекистанского министерства обороны Бахром Зульфикаров.В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана. В минообороны сообщили РИА Новости, что изучают растиражированное видео, позднее в СМИ появилась информация, что факт крушения подтвержден."Нет, еще я не подтвердил (факт крушения – ред.), сейчас изучается. Мы посмотрим сначала, выясним окончательно, убедимся, потом скажем. Пока это слухи", - сказал Зульфикаров, опровергая информацию о факте крушения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745904492.html

кабул (город)

узбекистан

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, узбекистан, афганистан, россия