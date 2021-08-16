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В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС
В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС - РИА Новости, 16.08.2021
В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС
Факт крушения самолета с опознавательными знаками афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном пока не подтвержден, идет... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:35
2021-08-16T13:35
2021-08-16T13:35
обострение ситуации в афганистане
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узбекистан
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россия
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ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Факт крушения самолета с опознавательными знаками афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном пока не подтвержден, идет изучение, "пока это слухи", заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь узбекистанского министерства обороны Бахром Зульфикаров.В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана. В минообороны сообщили РИА Новости, что изучают растиражированное видео, позднее в СМИ появилась информация, что факт крушения подтвержден."Нет, еще я не подтвердил (факт крушения – ред.), сейчас изучается. Мы посмотрим сначала, выясним окончательно, убедимся, потом скажем. Пока это слухи", - сказал Зульфикаров, опровергая информацию о факте крушения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), талибан, узбекистан, афганистан, россия
В Узбекистане пока не подтвердили данные о крушении самолета афганских ВВС
Минобороны Узбекистана пока не подтвердило информацию о крушении самолета афганских ВВС
ТАШКЕНТ, 16 авг – РИА Новости. Факт крушения самолета с опознавательными знаками афганских ВВС в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном пока не подтвержден, идет изучение, "пока это слухи", заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь узбекистанского министерства обороны Бахром Зульфикаров.
В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана. В минообороны сообщили РИА Новости, что изучают растиражированное видео, позднее в СМИ появилась информация, что факт крушения подтвержден.
"Нет, еще я не подтвердил (факт крушения – ред.), сейчас изучается. Мы посмотрим сначала, выясним окончательно, убедимся, потом скажем. Пока это слухи", - сказал Зульфикаров, опровергая информацию о факте крушения.
Ситуация в Афганистане
особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан
"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России