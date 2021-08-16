11:26 16.08.2021 (обновлено: 13:04 16.08.2021)
Минобороны Узбекистана изучает видео с падением афганского самолета
Минобороны Узбекистана изучает видео с падением самолета афганских ВВС на юге страны
© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана на КПП
© AP Photo / Anvar Ilyasov
ТАШКЕНТ, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны Узбекистана изучает видео, где самолет с опознавательными знаками афганских ВВС якобы потерпел крушение на юге страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства.
В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана.
"Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идет детальный анализ", - сказал представитель минобороны.
Он добавил, что результаты расследования будут озвучены в ближайшее время.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация