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Минобороны Узбекистана изучает видео с падением афганского самолета

Минобороны Узбекистана изучает видео с падением афганского самолета - РИА Новости, 16.08.2021

Минобороны Узбекистана изучает видео с падением афганского самолета

Министерство обороны Узбекистана изучает видео, где самолет с опознавательными знаками афганских ВВС якобы потерпел крушение на юге страны, сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:26

2021-08-16T11:26

2021-08-16T13:04

обострение ситуации в афганистане

в мире

узбекистан

афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны Узбекистана изучает видео, где самолет с опознавательными знаками афганских ВВС якобы потерпел крушение на юге страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства.В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа, пострадал один военнослужащий правительственных войск Афганистана."Мы сейчас изучаем это видео и информацию, идет детальный анализ", - сказал представитель минобороны.Он добавил, что результаты расследования будут озвучены в ближайшее время.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

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в мире, узбекистан, афганистан, талибан