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Рязанская область
https://ria.ru/20210816/ryazan-1745944643.html
Рязанская область получит 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры
Рязанская область получит 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры - РИА Новости, 16.08.2021
Рязанская область получит 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры
Рязанская область получит из федерального бюджета дополнительно более 40 миллионов рублей на поддержку учреждений культуры, сообщает в понедельник правительство РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:02
2021-08-16T16:02
рязанская область
рязанская область
госдума рф
андрей макаров
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Рязанская область получит из федерального бюджета дополнительно более 40 миллионов рублей на поддержку учреждений культуры, сообщает в понедельник правительство региона.Об этом решении комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде рассказал сопредседатель комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По словам депутата, предложение о выделении региону средств в виде межбюджетных трансфертов было одобрено на заседании комиссии 13 августа."Федеральные средства в сумме свыше 40 миллионов рублей поступят в область в ближайшее время в рамках исполнения апрельского послания президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ и задач, касающихся развития и поддержки сферы культуры", – цитирует Макарова облправительство.По его словам, 30 миллионов рублей будут использованы в 2021 году на создание модельных муниципальных библиотек. Еще 5,109 миллиона рублей запланированы на модернизацию библиотек, в том числе - комплектование книжных фондов новыми изданиями. Кроме того, 5,643 миллиона рублей пойдут на поддержку творческой деятельности и модернизацию детских и кукольных театров.Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что сегодня региону со стороны федерального центра оказывается беспрецедентная поддержка, которая является особенно необходимой в период пандемии коронавируса, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить."Помощь, которую мы оперативно получаем, для нас крайне значима и позволяет эффективно работать по поручениям президента РФ и более качественно решать целый комплекс значимых социальных вопросов, направленных на повышение уровня жизни людей. Президентом России поставлены важнейшие задачи по укреплению сферы культуры. Регион сделает все необходимое для того, чтобы дополнительные средства из федерального центра были потрачены максимально эффективно, а рязанские учреждения культуры имели достаточные возможности для дальнейшей работы в соответствии с современными запросами людей и для активного развития", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20210812/ekonomika-1745503921.html
https://ria.ru/20210713/podderzhka-1741148040.html
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рязанская область, госдума рф, андрей макаров, николай любимов, россия
16:02 16.08.2021
 
Рязанская область получит 40 млн рублей на поддержку учреждений культуры

Рязанская область получит из бюджета 40 миллионов рублей на поддержку учреждений культуры

© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкМемориальный Дом-музей академика И. П. Павлова в Рязани. Рабочий кабинет отца ученого - православного священника Петра Дмитриевича Павлова (1823-1899)
Мемориальный Дом-музей академика И. П. Павлова в Рязани. Рабочий кабинет отца ученого - православного священника Петра Дмитриевича Павлова (1823-1899) - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Рязанская область получит из федерального бюджета дополнительно более 40 миллионов рублей на поддержку учреждений культуры, сообщает в понедельник правительство региона.
Об этом решении комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде рассказал сопредседатель комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. По словам депутата, предложение о выделении региону средств в виде межбюджетных трансфертов было одобрено на заседании комиссии 13 августа.
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"Федеральные средства в сумме свыше 40 миллионов рублей поступят в область в ближайшее время в рамках исполнения апрельского послания президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ и задач, касающихся развития и поддержки сферы культуры", – цитирует Макарова облправительство.
По его словам, 30 миллионов рублей будут использованы в 2021 году на создание модельных муниципальных библиотек. Еще 5,109 миллиона рублей запланированы на модернизацию библиотек, в том числе - комплектование книжных фондов новыми изданиями. Кроме того, 5,643 миллиона рублей пойдут на поддержку творческой деятельности и модернизацию детских и кукольных театров.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что сегодня региону со стороны федерального центра оказывается беспрецедентная поддержка, которая является особенно необходимой в период пандемии коронавируса, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить.
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