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Религия
https://ria.ru/20210816/repatriatsiya-1745975525.html
Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией
Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией - РИА Новости, 16.08.2021
Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией
Индия внимательно следит за всеми событиями в Афганистане и будет способствовать репатриации остающихся там сикхов и индусов, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T18:09
2021-08-16T18:21
религия
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
мид индии
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг - РИА Новости. Индия внимательно следит за всеми событиями в Афганистане и будет способствовать репатриации остающихся там сикхов и индусов, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи."Нам известно, что в Афганистане все еще есть граждане Индии, желающие вернуться, и мы поддерживаем с ними контакт. Мы находимся в постоянном контакте с представителями афганских сикхов и индусов. Мы будем способствовать репатриации в Индию желающих покинуть Афганистан. Есть также ряд афганцев, которые были нашими партнерами в продвижении нашего взаимного развития, образования и усилий. Мы будем их поддерживать", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте МИД Индии.Он отметил, что на данный момент коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены."Это заставило приостановить наши усилия по репатриации. Ждем возобновления полетов, чтобы перезапустить процесс", - отмечается в заявлении.Багчи добавил, что ситуация в Афганистане постоянно отслеживается на высоком уровне и "правительство предпримет все шаги для обеспечения безопасности граждан Индии и наших интересов в Афганистане".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Индуизм – традиционная религия Индии, возникшая в первом тысячелетии н. э. В ее основе лежит учение о перевоплощении душ. Сикхизм – одна из национальных религий Индии, сформировавшаяся в XVвеке, которая некоторыми специалистами признается как одна из ветвей индуизма. В Афганистане индуизм исповедует менее 1 % населения. По данным на 2010 год, в стране проживало 10 тысяч индуистов и существовала община сикхов численностью примерно 4 тысячи человек.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мид индии, россия
18:09 16.08.2021 (обновлено: 18:21 16.08.2021)
 

Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией

© AFP 2021 / Narinder NanuИндийские сикхи демонстрируют приемы боевого искусства "Гатка" во время соревнования в Амритсаре
Индийские сикхи демонстрируют приемы боевого искусства Гатка во время соревнования в Амритсаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© AFP 2021 / Narinder Nanu
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг - РИА Новости. Индия внимательно следит за всеми событиями в Афганистане и будет способствовать репатриации остающихся там сикхов и индусов, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.
"Нам известно, что в Афганистане все еще есть граждане Индии, желающие вернуться, и мы поддерживаем с ними контакт. Мы находимся в постоянном контакте с представителями афганских сикхов и индусов. Мы будем способствовать репатриации в Индию желающих покинуть Афганистан. Есть также ряд афганцев, которые были нашими партнерами в продвижении нашего взаимного развития, образования и усилий. Мы будем их поддерживать", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте МИД Индии.
Он отметил, что на данный момент коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены.
"Это заставило приостановить наши усилия по репатриации. Ждем возобновления полетов, чтобы перезапустить процесс", - отмечается в заявлении.
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Багчи добавил, что ситуация в Афганистане постоянно отслеживается на высоком уровне и "правительство предпримет все шаги для обеспечения безопасности граждан Индии и наших интересов в Афганистане".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Индуизм – традиционная религия Индии, возникшая в первом тысячелетии н. э. В ее основе лежит учение о перевоплощении душ. Сикхизм – одна из национальных религий Индии, сформировавшаяся в XVвеке, которая некоторыми специалистами признается как одна из ветвей индуизма. В Афганистане индуизм исповедует менее 1 % населения. По данным на 2010 год, в стране проживало 10 тысяч индуистов и существовала община сикхов численностью примерно 4 тысячи человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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