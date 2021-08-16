https://ria.ru/20210816/repatriatsiya-1745975525.html

Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией

Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией - РИА Новости, 16.08.2021

Индия поможет афганским индусам и сикхам с репатриацией

Индия внимательно следит за всеми событиями в Афганистане и будет способствовать репатриации остающихся там сикхов и индусов, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T18:09

2021-08-16T18:09

2021-08-16T18:21

религия

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

мид индии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155053/92/1550539246_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_f35c624bb9a89ec56ac0a868f43be544.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг - РИА Новости. Индия внимательно следит за всеми событиями в Афганистане и будет способствовать репатриации остающихся там сикхов и индусов, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи."Нам известно, что в Афганистане все еще есть граждане Индии, желающие вернуться, и мы поддерживаем с ними контакт. Мы находимся в постоянном контакте с представителями афганских сикхов и индусов. Мы будем способствовать репатриации в Индию желающих покинуть Афганистан. Есть также ряд афганцев, которые были нашими партнерами в продвижении нашего взаимного развития, образования и усилий. Мы будем их поддерживать", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте МИД Индии.Он отметил, что на данный момент коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены."Это заставило приостановить наши усилия по репатриации. Ждем возобновления полетов, чтобы перезапустить процесс", - отмечается в заявлении.Багчи добавил, что ситуация в Афганистане постоянно отслеживается на высоком уровне и "правительство предпримет все шаги для обеспечения безопасности граждан Индии и наших интересов в Афганистане".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Индуизм – традиционная религия Индии, возникшая в первом тысячелетии н. э. В ее основе лежит учение о перевоплощении душ. Сикхизм – одна из национальных религий Индии, сформировавшаяся в XVвеке, которая некоторыми специалистами признается как одна из ветвей индуизма. В Афганистане индуизм исповедует менее 1 % населения. По данным на 2010 год, в стране проживало 10 тысяч индуистов и существовала община сикхов численностью примерно 4 тысячи человек.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/evrei-1745946450.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мид индии, россия