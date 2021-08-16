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США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
США начали расследование о "нерыночности" российской экономики - РИА Новости, 16.08.2021
США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Заявление ведомства опубликовали в официальном издании... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T14:39
2021-08-16T14:50
экономика
в мире
министерство торговли сша
минторг сша
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Заявление ведомства опубликовали в официальном издании американского правительства Federal Register.Процесс запустили на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония (жидкого азотного удобрения) из России. "В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси, поставляемой из России мы обнаружили, что заявитель предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", — говорится в документе.Авторы заявления напомнили о шести обязательных критериях рыночной экономики, ссылаясь на закон о тарифах от 1930 года. Среди них:Российскую экономику признали рыночной в 2002 году. Такой статус усложняет введение антидемпинговых пошлин против экспортеров.
https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601671386.html
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экономика, в мире, министерство торговли сша, минторг сша, россия
14:39 16.08.2021 (обновлено: 14:50 16.08.2021)
 
США начали расследование о "нерыночности" российской экономики

Минторг США проверит, соответствует ли экономика России рыночному статусу

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Фото : U.S. Department of Commerce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Заявление ведомства опубликовали в официальном издании американского правительства Federal Register.
Процесс запустили на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония (жидкого азотного удобрения) из России.
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Минторг США расширит санкции в отношении России
"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси, поставляемой из России мы обнаружили, что заявитель предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", — говорится в документе.
Авторы заявления напомнили о шести обязательных критериях рыночной экономики, ссылаясь на закон о тарифах от 1930 года. Среди них:
  • свободная конвертируемость валют;
  • возможность определения заработной платы путем переговоров между работниками и руководством компаний;
  • доступ иностранных инвестиций;
  • доля государственного контроля над средствами производства;
  • уровень влияния государства на распределение ресурсов и ценообразования;
  • другие факторы, которые уполномоченный орган посчитает необходимыми.
Российскую экономику признали рыночной в 2002 году. Такой статус усложняет введение антидемпинговых пошлин против экспортеров.
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