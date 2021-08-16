14:39 16.08.2021 (обновлено: 14:50 16.08.2021)
США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
Минторг США проверит, соответствует ли экономика России рыночному статусу
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Заявление ведомства опубликовали в официальном издании американского правительства Federal Register.
Процесс запустили на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония (жидкого азотного удобрения) из России.
17 марта, 16:07Минторг США расширит санкции в отношении России
"В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси, поставляемой из России мы обнаружили, что заявитель предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", — говорится в документе.
Авторы заявления напомнили о шести обязательных критериях рыночной экономики, ссылаясь на закон о тарифах от 1930 года. Среди них:
- —свободная конвертируемость валют;
- —возможность определения заработной платы путем переговоров между работниками и руководством компаний;
- —доступ иностранных инвестиций;
- —доля государственного контроля над средствами производства;
- —уровень влияния государства на распределение ресурсов и ценообразования;
- —другие факторы, которые уполномоченный орган посчитает необходимыми.
Российскую экономику признали рыночной в 2002 году. Такой статус усложняет введение антидемпинговых пошлин против экспортеров.