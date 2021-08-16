https://ria.ru/20210816/rassledovanie-1745928279.html

США начали расследование о "нерыночности" российской экономики

США начали расследование о "нерыночности" российской экономики - РИА Новости, 16.08.2021

США начали расследование о "нерыночности" российской экономики

Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Заявление ведомства опубликовали в официальном издании... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T14:39

2021-08-16T14:39

2021-08-16T14:50

экономика

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россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство торговли США начало расследование о соответствии российской экономики статусу рыночной. Заявление ведомства опубликовали в официальном издании американского правительства Federal Register.Процесс запустили на фоне антидемпингового анализа поставок нитрата аммония (жидкого азотного удобрения) из России. "В рамках расследования справедливой стоимости карбамидо-аммиачной смеси, поставляемой из России мы обнаружили, что заявитель предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", — говорится в документе.Авторы заявления напомнили о шести обязательных критериях рыночной экономики, ссылаясь на закон о тарифах от 1930 года. Среди них:Российскую экономику признали рыночной в 2002 году. Такой статус усложняет введение антидемпинговых пошлин против экспортеров.

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601671386.html

https://ria.ru/20210815/rost-1745816627.html

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экономика, в мире, министерство торговли сша, минторг сша, россия