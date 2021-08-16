https://ria.ru/20210816/puteshestviya-1745885682.html
Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон
Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 16.08.2021
Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон
Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:17
2021-08-16T19:17
2021-08-16T20:52
туризм
египет
мальдивы
оаэ
турция
греция
москва
кипр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599492977_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f162bdbe6c53e2034677f8c0abc9ea6a.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР.Специалисты ассоциации проанализировали данные продаж туроператоров и назвали наиболее востребованные города и курорты для поездок на каникулы и в отпуск на следующие три месяца.Доля Турции в объеме покупок пакетных туров за рубеж в регионах превышает 95 процентов, по Москве — чуть ниже. Причина — наличие прямых рейсов в эту страну, рассказали участники рынка.Египет потенциально способен стать вторым в рейтинге, но только после расширения чартерной перевозки из регионов. Поклонники отдыха на Красном море не готовы делать пересадку в Москве и пока выбирают другие направления для отпуска.Многие туристы планируют провести осенние каникулы на Мальдивах. У разных компаний доля продаж путевок туда занимает от десяти до 25 процентов. Ближайший конкурент — ОАЭ, недельная поездка в которые осенью в два раза дешевле, чем на острова, и стоит в среднем 50 тысяч рублей на одного.Замыкают пятерку самых востребованных направлений для отдыха осенью Греция и Кипр. Почти половина туристов едут на Крит, а остальные выбирают Родос и Корфу. На Кипре же с сентября по ноябрь самый популярный курорт — Айя-Напа.
https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html
египет
мальдивы
оаэ
турция
греция
москва
кипр
корфу
родос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599492977_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e56fd0177c1c48ce828d2b533239cce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, мальдивы, оаэ, турция, греция, москва, кипр, корфу, родос, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает
АТОР.
Специалисты ассоциации проанализировали данные продаж туроператоров и назвали наиболее востребованные города и курорты для поездок на каникулы и в отпуск на следующие три месяца.
Доля Турции в объеме покупок пакетных туров за рубеж в регионах превышает 95 процентов, по Москве — чуть ниже. Причина — наличие прямых рейсов в эту страну, рассказали участники рынка.
Египет потенциально способен стать вторым в рейтинге, но только после расширения чартерной перевозки из регионов. Поклонники отдыха на Красном море не готовы делать пересадку в Москве и пока выбирают другие направления для отпуска.
Многие туристы планируют провести осенние каникулы на Мальдивах. У разных компаний доля продаж путевок туда занимает от десяти до 25 процентов. Ближайший конкурент — ОАЭ, недельная поездка в которые осенью в два раза дешевле, чем на острова, и стоит в среднем 50 тысяч рублей на одного.
Замыкают пятерку самых востребованных направлений для отдыха осенью Греция и Кипр. Почти половина туристов едут на Крит, а остальные выбирают Родос и Корфу. На Кипре же с сентября по ноябрь самый популярный курорт — Айя-Напа.