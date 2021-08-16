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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210816/puteshestviya-1745885682.html
Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон
Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 16.08.2021
Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон
Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:17
2021-08-16T20:52
туризм
египет
мальдивы
оаэ
турция
греция
москва
кипр
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР.Специалисты ассоциации проанализировали данные продаж туроператоров и назвали наиболее востребованные города и курорты для поездок на каникулы и в отпуск на следующие три месяца.Доля Турции в объеме покупок пакетных туров за рубеж в регионах превышает 95 процентов, по Москве — чуть ниже. Причина — наличие прямых рейсов в эту страну, рассказали участники рынка.Египет потенциально способен стать вторым в рейтинге, но только после расширения чартерной перевозки из регионов. Поклонники отдыха на Красном море не готовы делать пересадку в Москве и пока выбирают другие направления для отпуска.Многие туристы планируют провести осенние каникулы на Мальдивах. У разных компаний доля продаж путевок туда занимает от десяти до 25 процентов. Ближайший конкурент — ОАЭ, недельная поездка в которые осенью в два раза дешевле, чем на острова, и стоит в среднем 50 тысяч рублей на одного.Замыкают пятерку самых востребованных направлений для отдыха осенью Греция и Кипр. Почти половина туристов едут на Крит, а остальные выбирают Родос и Корфу. На Кипре же с сентября по ноябрь самый популярный курорт — Айя-Напа.
https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html
египет
мальдивы
оаэ
турция
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москва
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корфу
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египет, мальдивы, оаэ, турция, греция, москва, кипр, корфу, родос, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
19:17 16.08.2021 (обновлено: 20:52 16.08.2021)
 

Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон

© РИА Новости / Анастасия МельниковаМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР.
Специалисты ассоциации проанализировали данные продаж туроператоров и назвали наиболее востребованные города и курорты для поездок на каникулы и в отпуск на следующие три месяца.
Доля Турции в объеме покупок пакетных туров за рубеж в регионах превышает 95 процентов, по Москве — чуть ниже. Причина — наличие прямых рейсов в эту страну, рассказали участники рынка.
Египет потенциально способен стать вторым в рейтинге, но только после расширения чартерной перевозки из регионов. Поклонники отдыха на Красном море не готовы делать пересадку в Москве и пока выбирают другие направления для отпуска.
Многие туристы планируют провести осенние каникулы на Мальдивах. У разных компаний доля продаж путевок туда занимает от десяти до 25 процентов. Ближайший конкурент — ОАЭ, недельная поездка в которые осенью в два раза дешевле, чем на острова, и стоит в среднем 50 тысяч рублей на одного.
Замыкают пятерку самых востребованных направлений для отдыха осенью Греция и Кипр. Почти половина туристов едут на Крит, а остальные выбирают Родос и Корфу. На Кипре же с сентября по ноябрь самый популярный курорт — Айя-Напа.
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