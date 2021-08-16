https://ria.ru/20210816/puteshestviya-1745885682.html

Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон

Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 16.08.2021

Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон

Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:17

2021-08-16T19:17

2021-08-16T20:52

туризм

египет

мальдивы

оаэ

турция

греция

москва

кипр

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Турция с большим отрывом лидирует в списке самых популярных зарубежных направлений для осеннего отдыха у россиян, сообщает АТОР.Специалисты ассоциации проанализировали данные продаж туроператоров и назвали наиболее востребованные города и курорты для поездок на каникулы и в отпуск на следующие три месяца.Доля Турции в объеме покупок пакетных туров за рубеж в регионах превышает 95 процентов, по Москве — чуть ниже. Причина — наличие прямых рейсов в эту страну, рассказали участники рынка.Египет потенциально способен стать вторым в рейтинге, но только после расширения чартерной перевозки из регионов. Поклонники отдыха на Красном море не готовы делать пересадку в Москве и пока выбирают другие направления для отпуска.Многие туристы планируют провести осенние каникулы на Мальдивах. У разных компаний доля продаж путевок туда занимает от десяти до 25 процентов. Ближайший конкурент — ОАЭ, недельная поездка в которые осенью в два раза дешевле, чем на острова, и стоит в среднем 50 тысяч рублей на одного.Замыкают пятерку самых востребованных направлений для отдыха осенью Греция и Кипр. Почти половина туристов едут на Крит, а остальные выбирают Родос и Корфу. На Кипре же с сентября по ноябрь самый популярный курорт — Айя-Напа.

https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html

египет

мальдивы

оаэ

турция

греция

москва

кипр

корфу

родос

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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