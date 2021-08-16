https://ria.ru/20210816/priznanie-1745882208.html

В МИД ответили на вопрос о признании новых властей Афганистана

В МИД ответили на вопрос о признании новых властей Афганистана - РИА Новости, 16.08.2021

В МИД ответили на вопрос о признании новых властей Афганистана

Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана, это будет зависеть от их поведения, заявил спецпредставитель президента РФ,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:35

2021-08-16T10:35

2021-08-16T10:49

обострение ситуации в афганистане

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талибан

азия

афганистан

замир кабулов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана, это будет зависеть от их поведения, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Во-первых, с этим (с признанием - ред.) никто спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение", - сказал Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее СМИ со ссылкой на талибов сообщили, что под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745872754.html

азия

афганистан

россия

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в мире, талибан, азия, афганистан, замир кабулов, россия