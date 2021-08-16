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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210816/pravitelstvo-1745988053.html
Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство
Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство - РИА Новости, 16.08.2021
Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство
Бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали подтвердил, что не возглавит переходное правительство, ему это неинтересно, и назвал публикуемые в социальных... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T19:18
2021-08-16T19:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали подтвердил, что не возглавит переходное правительство, ему это неинтересно, и назвал публикуемые в социальных сетях и СМИ сообщения об этом слухами."В социальных сетях циркулируют слухи о том, что якобы мне поручили стать главой переходного правительства. Эти новости неправда. Мне такого не предлагали, и я не заинтересован в этом", - написал Джалали в Twitter.Он также призвал не верить публикуемым в соцсетях заявлениям от его имени.Ранее СМИ сообщили, что бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны.Высокопоставленные руководители движения "Талибан"*, однако, заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани согласился сложить полномочия в воскресенье и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия
19:18 16.08.2021 (обновлено: 19:51 16.08.2021)
 
Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство

Экс-глава МВД Афганистана Джалали подтвердил, что не возглавит переходное правительство

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали подтвердил, что не возглавит переходное правительство, ему это неинтересно, и назвал публикуемые в социальных сетях и СМИ сообщения об этом слухами.
"В социальных сетях циркулируют слухи о том, что якобы мне поручили стать главой переходного правительства. Эти новости неправда. Мне такого не предлагали, и я не заинтересован в этом", - написал Джалали в Twitter.
Он также призвал не верить публикуемым в соцсетях заявлениям от его имени.
Ранее СМИ сообщили, что бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны.
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани согласился сложить полномочия в воскресенье и покинул страну.
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