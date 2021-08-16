https://ria.ru/20210816/pravitelstvo-1745988053.html

Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство

Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство - РИА Новости, 16.08.2021

Экс-глава МВД Афганистана заявил, что не возглавит переходное правительство

Бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали подтвердил, что не возглавит переходное правительство, ему это неинтересно, и назвал публикуемые в социальных... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T19:18

2021-08-16T19:18

2021-08-16T19:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали подтвердил, что не возглавит переходное правительство, ему это неинтересно, и назвал публикуемые в социальных сетях и СМИ сообщения об этом слухами."В социальных сетях циркулируют слухи о том, что якобы мне поручили стать главой переходного правительства. Эти новости неправда. Мне такого не предлагали, и я не заинтересован в этом", - написал Джалали в Twitter.Он также призвал не верить публикуемым в соцсетях заявлениям от его имени.Ранее СМИ сообщили, что бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой переходного правительства страны.Высокопоставленные руководители движения "Талибан"*, однако, заявили британской газете Times, что хотят обладать абсолютной властью и не согласны на формирование переходного правительства.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Афганский президент Ашраф Гани согласился сложить полномочия в воскресенье и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745861080.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, россия