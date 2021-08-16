Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210816/pozharnye-1745614144.html
Минута на жизнь: как пожарные Москвы оттачивают навыки на соревнованиях
Минута на жизнь: как пожарные Москвы оттачивают навыки на соревнованиях - РИА Новости, 16.08.2021
Минута на жизнь: как пожарные Москвы оттачивают навыки на соревнованиях
В августе исполнилось 84 года со дня создания Местной противовоздушной обороны (МПВО) Москвы, которая явилась предшественницей гражданской обороны столицы. К... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:00
2021-08-16T10:05
безопасность
фото
москва
гочсипб
москва сегодня: мегаполис для жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1745614144.jpg?1629097551
В августе исполнилось 84 года со дня создания Местной противовоздушной обороны (МПВО) Москвы, которая явилась предшественницей гражданской обороны столицы. К знаменательной дате традиционно был приурочен чемпионат по боевому развертыванию среди пожарных и спасателей. РИА Новости собрало зрелищные кадры с мероприятия.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, фото, москва, гочсипб, фото
09:00 16.08.2021 (обновлено: 10:05 16.08.2021)
 

Минута на жизнь: как пожарные Москвы оттачивают навыки на соревнованиях

Читать ria.ru в
В августе исполнилось 84 года со дня создания Местной противовоздушной обороны (МПВО) Москвы, которая явилась предшественницей гражданской обороны столицы. К знаменательной дате традиционно был приурочен чемпионат по боевому развертыванию среди пожарных и спасателей. РИА Новости собрало зрелищные кадры с мероприятия.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чемпионат Москвы по боевому развертыванию среди специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) проходит ежегодно уже около полувека. По словам начальника службы обеспечения, подготовки и обучения населения и аттестации пожарных и спасателей столицы Александра Татьянкина, впервые подобные соревнования начали организовывать в 1970-х годах в рамках профессиональной подготовки специалистов экстренных служб.

"В ходе чемпионата сильнейшая десятка команд Пожарно-спасательного центра Москвы демонстрирует свои навыки, настоящую боевую работу. Все участники – профессиональные пожарные, оборудование и инструменты на соревнованиях - те же, что используются при выезде подразделений для тушения пожаров", – отметил Татьянкин.

Участники открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
1 из 8

Чемпионат Москвы по боевому развертыванию среди специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) проходит ежегодно уже около полувека. По словам начальника службы обеспечения, подготовки и обучения населения и аттестации пожарных и спасателей столицы Александра Татьянкина, впервые подобные соревнования начали организовывать в 1970-х годах в рамках профессиональной подготовки специалистов экстренных служб.

"В ходе чемпионата сильнейшая десятка команд Пожарно-спасательного центра Москвы демонстрирует свои навыки, настоящую боевую работу. Все участники – профессиональные пожарные, оборудование и инструменты на соревнованиях - те же, что используются при выезде подразделений для тушения пожаров", – отметил Татьянкин.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чемпионат организовали на территории учебно-тренировочного полигона в Апаринках, где есть все необходимое для отработки боевых навыков. Как заметил пожарный из отряда №209 Михаил Коняхин, подготовка к участию в соревнованиях заняла у специалистов его подразделения около месяца.

"Участвуем не первый год, но каждый раз с энтузиазмом. За время подготовки отточили некоторые нюансы, определенные действия. Самый трудный момент на чемпионате – это когда до старта остается пара секунд, пробуждается адреналин", – рассказал Коняхин.

Участники открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
2 из 8

Чемпионат организовали на территории учебно-тренировочного полигона в Апаринках, где есть все необходимое для отработки боевых навыков. Как заметил пожарный из отряда №209 Михаил Коняхин, подготовка к участию в соревнованиях заняла у специалистов его подразделения около месяца.

"Участвуем не первый год, но каждый раз с энтузиазмом. За время подготовки отточили некоторые нюансы, определенные действия. Самый трудный момент на чемпионате – это когда до старта остается пара секунд, пробуждается адреналин", – рассказал Коняхин.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В составе каждой команды по пять человек, их задача – максимально быстро осуществить боевое развертывание и потушить условное возгорание на учебной башне на высоте третьего и четвертого этажей. Сначала, объясняет первый заместитель начальника Пожарно-спасательного центра Москвы Максим Шарапов, участники выкладывают боевую одежду и экипировку на стеллаж, затем раскладывают необходимое для работы оборудование по отсекам пожарной машины.

"По сигналу судьи "На старт!" команда выстраивается перед столом, пожарные максимально быстро экипируются, сдают норматив по надеванию боевой одежды: штаны, куртка, каска, пояс. Все карабины, молнии и ремешки должны быть застегнуты до упора, по готовности каждый поднимает руку, и судья проверяет оснащение каждого", – объяснил Шарапов.

Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
3 из 8

В составе каждой команды по пять человек, их задача – максимально быстро осуществить боевое развертывание и потушить условное возгорание на учебной башне на высоте третьего и четвертого этажей. Сначала, объясняет первый заместитель начальника Пожарно-спасательного центра Москвы Максим Шарапов, участники выкладывают боевую одежду и экипировку на стеллаж, затем раскладывают необходимое для работы оборудование по отсекам пожарной машины.

"По сигналу судьи "На старт!" команда выстраивается перед столом, пожарные максимально быстро экипируются, сдают норматив по надеванию боевой одежды: штаны, куртка, каска, пояс. Все карабины, молнии и ремешки должны быть застегнуты до упора, по готовности каждый поднимает руку, и судья проверяет оснащение каждого", – объяснил Шарапов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По итогам судейской проверки команда приступает к следующему этапу соревнований – непосредственно боевому развертыванию пожарного оборудования для забора воды из открытого источника. Пожарный автомобиль устанавливается на открытый водоисточник, затем с помощью насосов вода перенаправляется на магистральную линию на два пожарных рукава для тушения условного возгорания.

"Здесь очень важна командная работа, по слаженности действий сразу видно, как расчет тренировался и готовился. На момент забора воды насосом пожарные должны уже выходить на этажи и быть готовыми к тушению", – прокомментировал Шарапов.

Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
4 из 8

По итогам судейской проверки команда приступает к следующему этапу соревнований – непосредственно боевому развертыванию пожарного оборудования для забора воды из открытого источника. Пожарный автомобиль устанавливается на открытый водоисточник, затем с помощью насосов вода перенаправляется на магистральную линию на два пожарных рукава для тушения условного возгорания.

"Здесь очень важна командная работа, по слаженности действий сразу видно, как расчет тренировался и готовился. На момент забора воды насосом пожарные должны уже выходить на этажи и быть готовыми к тушению", – прокомментировал Шарапов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пока специалист на пожарной машине контролирует процесс забора воды, двое его коллег с пожарными рукавами должны подняться на третий и четвертый этажи учебной башни, где по легенде зафиксировано возгорание. На высоту специалисты Пожарно-спасательного центра в рамках чемпионата поднимаются комбинированным способом – то есть с применением штурмовой и трехколенной лестниц. За каждым движением участников внимательно следят судьи, каждое нарушение правил или невыполнение необходимых требований фиксируется, в дальнейшем команда может получить штрафные секунды.

Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
5 из 8

Пока специалист на пожарной машине контролирует процесс забора воды, двое его коллег с пожарными рукавами должны подняться на третий и четвертый этажи учебной башни, где по легенде зафиксировано возгорание. На высоту специалисты Пожарно-спасательного центра в рамках чемпионата поднимаются комбинированным способом – то есть с применением штурмовой и трехколенной лестниц. За каждым движением участников внимательно следят судьи, каждое нарушение правил или невыполнение необходимых требований фиксируется, в дальнейшем команда может получить штрафные секунды.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Как таковых временных нормативов по выполнению задания на соревнованиях нет, кто быстрее разворачивается и подает воду для тушения, тот и побеждает", – отметил Татьянкин.

Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
6 из 8

"Как таковых временных нормативов по выполнению задания на соревнованиях нет, кто быстрее разворачивается и подает воду для тушения, тот и побеждает", – отметил Татьянкин.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На точках возгорания установлены специальные мишени, которые заполняются водой, поступающей из пожарного рукава. По мере наполнения на конструкции загорается лампочка – сигнал участникам чемпионата о том, что пожар потушен и задание выполнено. Все это время пожарные не выключаются из процесса ни на земле, ни на башне: водитель пожарного автомобиля контролирует забор и подачу воды из источника, участники соревнований на башне – непосредственно процесс тушения.

Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
7 из 8

На точках возгорания установлены специальные мишени, которые заполняются водой, поступающей из пожарного рукава. По мере наполнения на конструкции загорается лампочка – сигнал участникам чемпионата о том, что пожар потушен и задание выполнено. Все это время пожарные не выключаются из процесса ни на земле, ни на башне: водитель пожарного автомобиля контролирует забор и подачу воды из источника, участники соревнований на башне – непосредственно процесс тушения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На чемпионате команды Пожарно-спасательного центра в среднем тратили от 18 до 22 секунд на надевание спецодежды и экипировки, подъем на высоту занимал у участников конкурса от 1,5 до 2,5 минут. Первое место на соревнованиях в этом году занял пожарно-спасательный отряд №204.

Участник открытого чемпионата города Москвы по боевому развертыванию среди команд Пожарно-спасательного центра Москвы
8 из 8

На чемпионате команды Пожарно-спасательного центра в среднем тратили от 18 до 22 секунд на надевание спецодежды и экипировки, подъем на высоту занимал у участников конкурса от 1,5 до 2,5 минут. Первое место на соревнованиях в этом году занял пожарно-спасательный отряд №204.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниБезопасностьФотоМоскваГОЧСиПБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
Лента новостейМолния