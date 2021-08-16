Минута на жизнь: как пожарные Москвы оттачивают навыки на соревнованиях

Чемпионат Москвы по боевому развертыванию среди специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) проходит ежегодно уже около полувека. По словам начальника службы обеспечения, подготовки и обучения населения и аттестации пожарных и спасателей столицы Александра Татьянкина, впервые подобные соревнования начали организовывать в 1970-х годах в рамках профессиональной подготовки специалистов экстренных служб.

"В ходе чемпионата сильнейшая десятка команд Пожарно-спасательного центра Москвы демонстрирует свои навыки, настоящую боевую работу. Все участники – профессиональные пожарные, оборудование и инструменты на соревнованиях - те же, что используются при выезде подразделений для тушения пожаров", – отметил Татьянкин.