Минута на жизнь: как пожарные Москвы оттачивают навыки на соревнованиях
Чемпионат Москвы по боевому развертыванию среди специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) проходит ежегодно уже около полувека. По словам начальника службы обеспечения, подготовки и обучения населения и аттестации пожарных и спасателей столицы Александра Татьянкина, впервые подобные соревнования начали организовывать в 1970-х годах в рамках профессиональной подготовки специалистов экстренных служб.
"В ходе чемпионата сильнейшая десятка команд Пожарно-спасательного центра Москвы демонстрирует свои навыки, настоящую боевую работу. Все участники – профессиональные пожарные, оборудование и инструменты на соревнованиях - те же, что используются при выезде подразделений для тушения пожаров", – отметил Татьянкин.
Чемпионат Москвы по боевому развертыванию среди специалистов департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) проходит ежегодно уже около полувека. По словам начальника службы обеспечения, подготовки и обучения населения и аттестации пожарных и спасателей столицы Александра Татьянкина, впервые подобные соревнования начали организовывать в 1970-х годах в рамках профессиональной подготовки специалистов экстренных служб.
"В ходе чемпионата сильнейшая десятка команд Пожарно-спасательного центра Москвы демонстрирует свои навыки, настоящую боевую работу. Все участники – профессиональные пожарные, оборудование и инструменты на соревнованиях - те же, что используются при выезде подразделений для тушения пожаров", – отметил Татьянкин.
Чемпионат организовали на территории учебно-тренировочного полигона в Апаринках, где есть все необходимое для отработки боевых навыков. Как заметил пожарный из отряда №209 Михаил Коняхин, подготовка к участию в соревнованиях заняла у специалистов его подразделения около месяца.
"Участвуем не первый год, но каждый раз с энтузиазмом. За время подготовки отточили некоторые нюансы, определенные действия. Самый трудный момент на чемпионате – это когда до старта остается пара секунд, пробуждается адреналин", – рассказал Коняхин.
Чемпионат организовали на территории учебно-тренировочного полигона в Апаринках, где есть все необходимое для отработки боевых навыков. Как заметил пожарный из отряда №209 Михаил Коняхин, подготовка к участию в соревнованиях заняла у специалистов его подразделения около месяца.
"Участвуем не первый год, но каждый раз с энтузиазмом. За время подготовки отточили некоторые нюансы, определенные действия. Самый трудный момент на чемпионате – это когда до старта остается пара секунд, пробуждается адреналин", – рассказал Коняхин.
В составе каждой команды по пять человек, их задача – максимально быстро осуществить боевое развертывание и потушить условное возгорание на учебной башне на высоте третьего и четвертого этажей. Сначала, объясняет первый заместитель начальника Пожарно-спасательного центра Москвы Максим Шарапов, участники выкладывают боевую одежду и экипировку на стеллаж, затем раскладывают необходимое для работы оборудование по отсекам пожарной машины.
"По сигналу судьи "На старт!" команда выстраивается перед столом, пожарные максимально быстро экипируются, сдают норматив по надеванию боевой одежды: штаны, куртка, каска, пояс. Все карабины, молнии и ремешки должны быть застегнуты до упора, по готовности каждый поднимает руку, и судья проверяет оснащение каждого", – объяснил Шарапов.
В составе каждой команды по пять человек, их задача – максимально быстро осуществить боевое развертывание и потушить условное возгорание на учебной башне на высоте третьего и четвертого этажей. Сначала, объясняет первый заместитель начальника Пожарно-спасательного центра Москвы Максим Шарапов, участники выкладывают боевую одежду и экипировку на стеллаж, затем раскладывают необходимое для работы оборудование по отсекам пожарной машины.
"По сигналу судьи "На старт!" команда выстраивается перед столом, пожарные максимально быстро экипируются, сдают норматив по надеванию боевой одежды: штаны, куртка, каска, пояс. Все карабины, молнии и ремешки должны быть застегнуты до упора, по готовности каждый поднимает руку, и судья проверяет оснащение каждого", – объяснил Шарапов.
По итогам судейской проверки команда приступает к следующему этапу соревнований – непосредственно боевому развертыванию пожарного оборудования для забора воды из открытого источника. Пожарный автомобиль устанавливается на открытый водоисточник, затем с помощью насосов вода перенаправляется на магистральную линию на два пожарных рукава для тушения условного возгорания.
"Здесь очень важна командная работа, по слаженности действий сразу видно, как расчет тренировался и готовился. На момент забора воды насосом пожарные должны уже выходить на этажи и быть готовыми к тушению", – прокомментировал Шарапов.
По итогам судейской проверки команда приступает к следующему этапу соревнований – непосредственно боевому развертыванию пожарного оборудования для забора воды из открытого источника. Пожарный автомобиль устанавливается на открытый водоисточник, затем с помощью насосов вода перенаправляется на магистральную линию на два пожарных рукава для тушения условного возгорания.
"Здесь очень важна командная работа, по слаженности действий сразу видно, как расчет тренировался и готовился. На момент забора воды насосом пожарные должны уже выходить на этажи и быть готовыми к тушению", – прокомментировал Шарапов.
Пока специалист на пожарной машине контролирует процесс забора воды, двое его коллег с пожарными рукавами должны подняться на третий и четвертый этажи учебной башни, где по легенде зафиксировано возгорание. На высоту специалисты Пожарно-спасательного центра в рамках чемпионата поднимаются комбинированным способом – то есть с применением штурмовой и трехколенной лестниц. За каждым движением участников внимательно следят судьи, каждое нарушение правил или невыполнение необходимых требований фиксируется, в дальнейшем команда может получить штрафные секунды.
Пока специалист на пожарной машине контролирует процесс забора воды, двое его коллег с пожарными рукавами должны подняться на третий и четвертый этажи учебной башни, где по легенде зафиксировано возгорание. На высоту специалисты Пожарно-спасательного центра в рамках чемпионата поднимаются комбинированным способом – то есть с применением штурмовой и трехколенной лестниц. За каждым движением участников внимательно следят судьи, каждое нарушение правил или невыполнение необходимых требований фиксируется, в дальнейшем команда может получить штрафные секунды.
"Как таковых временных нормативов по выполнению задания на соревнованиях нет, кто быстрее разворачивается и подает воду для тушения, тот и побеждает", – отметил Татьянкин.
"Как таковых временных нормативов по выполнению задания на соревнованиях нет, кто быстрее разворачивается и подает воду для тушения, тот и побеждает", – отметил Татьянкин.
На точках возгорания установлены специальные мишени, которые заполняются водой, поступающей из пожарного рукава. По мере наполнения на конструкции загорается лампочка – сигнал участникам чемпионата о том, что пожар потушен и задание выполнено. Все это время пожарные не выключаются из процесса ни на земле, ни на башне: водитель пожарного автомобиля контролирует забор и подачу воды из источника, участники соревнований на башне – непосредственно процесс тушения.
На точках возгорания установлены специальные мишени, которые заполняются водой, поступающей из пожарного рукава. По мере наполнения на конструкции загорается лампочка – сигнал участникам чемпионата о том, что пожар потушен и задание выполнено. Все это время пожарные не выключаются из процесса ни на земле, ни на башне: водитель пожарного автомобиля контролирует забор и подачу воды из источника, участники соревнований на башне – непосредственно процесс тушения.
На чемпионате команды Пожарно-спасательного центра в среднем тратили от 18 до 22 секунд на надевание спецодежды и экипировки, подъем на высоту занимал у участников конкурса от 1,5 до 2,5 минут. Первое место на соревнованиях в этом году занял пожарно-спасательный отряд №204.
На чемпионате команды Пожарно-спасательного центра в среднем тратили от 18 до 22 секунд на надевание спецодежды и экипировки, подъем на высоту занимал у участников конкурса от 1,5 до 2,5 минут. Первое место на соревнованиях в этом году занял пожарно-спасательный отряд №204.