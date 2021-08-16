https://ria.ru/20210816/posolstvo-1745905054.html

Охраняющие посольство России в Кабуле талибы гарантировали его безопасность

Охраняющие посольство России в Кабуле талибы гарантировали его безопасность - РИА Новости, 16.08.2021

Охраняющие посольство России в Кабуле талибы гарантировали его безопасность

Талибы, охраняющие посольство России в Кабуле, гарантируют его полную безопасность, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:40

2021-08-16T12:40

2021-08-16T12:46

обострение ситуации в афганистане

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы, охраняющие посольство России в Кабуле, гарантируют его полную безопасность, заявили РИА Новости в дипмиссии."У нас все идет хорошо, ситуация в городе относительно спокойная... Наше посольство уже охраняют талибы, они гарантировали нам полную безопасность", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.Также в посольстве отметили, что что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула."Что касается инцидента в кабульском аэропорту, то, по нашим данным, среди пострадавших российских граждан нет",- сказал Ищенко.Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что как минимум три человека погибли в понедельник утром от огнестрельных ранений, полученных в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, куда стеклись тысячи афганцев.Источник в силах безопасности ранее сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745882937.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/afganistan-1745890764.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан