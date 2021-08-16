12:40 16.08.2021 (обновлено: 12:46 16.08.2021)
Охраняющие посольство России в Кабуле талибы гарантировали его безопасность
Пресс-секретарь дипмиссии Ищенко: охраняющие посольство России талибы гарантировали его безопасность
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Талибы, охраняющие посольство России в Кабуле, гарантируют его полную безопасность, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"У нас все идет хорошо, ситуация в городе относительно спокойная... Наше посольство уже охраняют талибы, они гарантировали нам полную безопасность", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Также в посольстве отметили, что что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.
"Что касается инцидента в кабульском аэропорту, то, по нашим данным, среди пострадавших российских граждан нет",- сказал Ищенко.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что как минимум три человека погибли в понедельник утром от огнестрельных ранений, полученных в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, куда стеклись тысячи афганцев.
Источник в силах безопасности ранее сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещена в России