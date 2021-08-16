В Бурятии нашли древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение бронзового века
Археологи ИРНИТУ нашли в Бурятии древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение бронзового века
КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили в Бурятии более 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение позднего бронзового века, сообщает пресс-служба вуза.
"Археологи провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века", - говорится в сообщении.
В вузе уточнили, что погребенный лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окруженным кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного обнаружены красный и желтый камни. Ученые полагают, что находки имеют сакральный смысл. Также захоронение отличает от уже известных к настоящему времени в Прибайкалье и то, что скелет обращен головой на юго-восток. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии.
Ученые сообщили, что кости плохо сохранились, а потому пол погребенного установить сложно – известно, что это был подросток. Образцы останков исследователи передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.
Археологи также обнаружили 34 курганообразных конструкции. Диаметры насыпей составляют четыре-шесть метров. Часть кенотафов пострадала при возведении современных домов. Местные жители использовали для строительства каменные кладки, которые находили в огородах.