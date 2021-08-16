https://ria.ru/20210816/pogrebenie-1745889416.html

В Бурятии нашли древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение бронзового века

В Бурятии нашли древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение бронзового века - РИА Новости, 16.08.2021

В Бурятии нашли древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение бронзового века

Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили в Бурятии более 30 ритуальных сооружений и древнейшее в... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:14

2021-08-16T11:14

2021-08-16T11:14

наука

монголия

оксфордский университет

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40858/05/408580557_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_3f5ef3fb6cd9da73f380462600c49489.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Археологи Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) обнаружили в Бурятии более 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение позднего бронзового века, сообщает пресс-служба вуза."Археологи провели раскопки в Окинском районе Бурятии. Они обнаружили свыше 30 ритуальных сооружений и древнейшее в Юго-Восточном Саяне погребение человека позднего бронзового века", - говорится в сообщении.В вузе уточнили, что погребенный лежал не в традиционной могильной яме, а на поверхности земли под каменным курганом, окруженным кольцевой выкладкой. Рядом с грудью покойного обнаружены красный и желтый камни. Ученые полагают, что находки имеют сакральный смысл. Также захоронение отличает от уже известных к настоящему времени в Прибайкалье и то, что скелет обращен головой на юго-восток. Аналогичные захоронения, но с ориентировкой тела на северо-запад, археологи находили на севере Хубсугула в Монголии.Ученые сообщили, что кости плохо сохранились, а потому пол погребенного установить сложно – известно, что это был подросток. Образцы останков исследователи передали канадскому ученому Анжею Веберу, который сделает радиоуглеродный анализ в лаборатории Оксфордского университета. Это позволит определить возраст находки.Археологи также обнаружили 34 курганообразных конструкции. Диаметры насыпей составляют четыре-шесть метров. Часть кенотафов пострадала при возведении современных домов. Местные жители использовали для строительства каменные кладки, которые находили в огородах.

https://ria.ru/20210804/raskopki-1744324321.html

монголия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монголия, оксфордский университет, республика бурятия