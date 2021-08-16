https://ria.ru/20210816/pogoda-1745867032.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 16.08.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:29

2021-08-16T08:29

2021-08-16T08:29

общество

московская область (подмосковье)

погода

александр синенков

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Сегодня в столице переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 26-28 (градусов - ред.), в Подмосковье плюс 24-29", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210816/pogoda-1745855850.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков