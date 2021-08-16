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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 16.08.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:29
2021-08-16T08:29
общество
московская область (подмосковье)
погода
александр синенков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Сегодня в столице переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 26-28 (градусов - ред.), в Подмосковье плюс 24-29", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, московская область (подмосковье), погода, александр синенков
08:29 16.08.2021
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается переменная облачность и до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в понедельник, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
"Сегодня в столице переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 26-28 (градусов - ред.), в Подмосковье плюс 24-29", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)ПогодаАлександр Синенков
 
 
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