https://ria.ru/20210816/pogoda-1745858133.html
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России - РИА Новости, 16.08.2021
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России
Теплая, летняя погода прогнозируется в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:04
2021-08-16T02:04
2021-08-16T02:04
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea4314e9de0f3079d9489cda158eda68.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Теплая, летняя погода прогнозируется в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - до 29 градусов."Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на 3-4 градуса", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210816/pogoda-1745855850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_341:427:2503:2048_1920x0_80_0_0_0d5cc856b57b4f0123d319802cca3e67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России
Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России