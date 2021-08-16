Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России

"На Европейской части России нестандартная ситуация. С запада на центр Европейской части страны распространяется зона низкого давления, а с востока - зона высокого давления. Удивительный процесс, когда антициклон перемещается с востока на запад, а циклон - с запада на восток, и они как бы сближаются… В ближайшие дни зона высокого давления с востока выйдет победителем, поэтому до среды (включительно) будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной", - сказал Вильфанд.