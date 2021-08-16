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Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России - РИА Новости, 16.08.2021
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России
Теплая, летняя погода прогнозируется в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:04
2021-08-16T02:04
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Теплая, летняя погода прогнозируется в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - до 29 градусов."Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на 3-4 градуса", - сказал Вильфанд.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
02:04 16.08.2021
 
Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России

Глава Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в центре европейской части России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Теплая, летняя погода прогнозируется в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Европейской части России нестандартная ситуация. С запада на центр Европейской части страны распространяется зона низкого давления, а с востока - зона высокого давления. Удивительный процесс, когда антициклон перемещается с востока на запад, а циклон - с запада на восток, и они как бы сближаются… В ближайшие дни зона высокого давления с востока выйдет победителем, поэтому до среды (включительно) будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что дневные температуры в понедельник будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - до 29 градусов.
"Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно… В Москве будет выше нормы на 3-4 градуса", - сказал Вильфанд.
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
00:34
Вильфанд рассказал, как долго продержится аномально теплая погода
 
ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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