https://ria.ru/20210816/pogibshie-1745880383.html

СМИ уточнило число погибших в результате стрельбы в аэропорту Кабула

СМИ уточнило число погибших в результате стрельбы в аэропорту Кабула - РИА Новости, 16.08.2021

СМИ уточнило число погибших в результате стрельбы в аэропорту Кабула

Как минимум три человека погибли в понедельник утром от огнестрельных ранений, полученных в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, куда... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:25

2021-08-16T10:25

2021-08-16T11:01

обострение ситуации в афганистане

в мире

афганистан

кабул (город)

талибан

замир кабулов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Как минимум три человека погибли в понедельник утром от огнестрельных ранений, полученных в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, куда стеклись тысячи афганцев, сообщило издание Wall Street Journal."По крайней мере три человека убиты в понедельник утром выстрелами в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула", - пишет издание, согласно которому в воздушной гавани собрались тысячи афганцев, желающих покинуть страну.Отмечается, что представители Центрального командования США (CENTCOM) пока не ответили на запрос о комментарии.Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Ранее в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что захват власти талибами - это не переход власти в Афганистане по определенным договоренностям, а результат провала США в Афганистане. * Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210816/aeroport-1745872120.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кабул (город), талибан, замир кабулов