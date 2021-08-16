10:25 16.08.2021 (обновлено: 11:01 16.08.2021)
СМИ уточнило число погибших в результате стрельбы в аэропорту Кабула
Wall Street Journal: в результате стрельбы в аэропорту Кабула погибли не менее трех человек
© REUTERS / StringerАфганская полиция проверяет автомобили у въездных ворот международного аэропорта в Кабуле, Афганистан
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Как минимум три человека погибли в понедельник утром от огнестрельных ранений, полученных в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула, куда стеклись тысячи афганцев, сообщило издание Wall Street Journal.
"По крайней мере три человека убиты в понедельник утром выстрелами в пассажирском терминале международного аэропорта Кабула", - пишет издание, согласно которому в воздушной гавани собрались тысячи афганцев, желающих покинуть страну.
Отмечается, что представители Центрального командования США (CENTCOM) пока не ответили на запрос о комментарии.
Ранее источник в силах безопасности сообщил РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
09:33Аэропорт Кабула: толпы людей и военные США на огневой позицииВоенные США открыли стрельбу в воздух в аэропорту Кабула, после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. В результате выстрелов погибло несколько человек. Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов ("Талибан"— запрещенная в России террористическая организация) на крупные города.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Ранее в понедельник спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что захват власти талибами - это не переход власти в Афганистане по определенным договоренностям, а результат провала США в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация