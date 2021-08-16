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Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции
Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции - РИА Новости, 16.08.2021
Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции
После реконструкции в Москве открыли для автомобильного движения обе части Большого Каменного моста, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:27
2021-08-16T13:19
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общество
москва
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После реконструкции в Москве открыли для автомобильного движения обе части Большого Каменного моста, сообщил мэр города Сергей Собянин.Мэр добавил, что за время реконструкции мост из-за ветхости пришлось "буквально разбирать и собирать заново".По словам Собянина, реконструкцию моста завершили раньше срока, поскольку он является важной транспортной артерией в центре города.Также столичный градоначальник напомнил, что на острове Балчуг еще продолжаются работы. Здесь завершают комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера, готовят к открытию дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции.Собянин отметил, что Большой Каменный мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса. "Щуко считают одним из создателей сталинской архитектуры. В соавторстве с Гельфрейхом они спроектировали, например, здание Российской государственной библиотеки. Так что Большой Каменный мост - не только важный транспортный объект, но и памятник культуры", - отметил мэр.Он сообщил, что капремонт Большого Каменного моста - лишь часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы. За последние годы в столице уже обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и эта работа продолжается.Заммэра Москвы Петр Бирюков, который в понедельник осмотрел Большой каменный мост перед запуском движения, сказал журналистам, что работы на объекте вели в круглосуточном режиме.Он добавил, что, благодаря проведенной реконструкции, мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта.Бирюков поблагодарил участников проекта - строителей, энергетиков, работников транспортной сферы.Также вице-мэр отметил, что в Москве в 2021 году ремонт пройдет примерно на 30 мостовых сооружениях. Ранее были отремонтированы такие крупные объекты, как Братеевский, Автозаводский и Большой Москворецкий мосты. Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
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общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:27 16.08.2021 (обновлено: 13:19 16.08.2021)
 

Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на церемонии открытия после ремонта Большого Каменного моста в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на церемонии открытия после ремонта Большого Каменного моста в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После реконструкции в Москве открыли для автомобильного движения обе части Большого Каменного моста, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Сегодня он (мост) полностью открылся после капитального ремонта... Сложные работы шли всего 14 месяцев, причем без остановки движения транспорта и пешеходов", - написал Собянин в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр добавил, что за время реконструкции мост из-за ветхости пришлось "буквально разбирать и собирать заново".
По словам Собянина, реконструкцию моста завершили раньше срока, поскольку он является важной транспортной артерией в центре города.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроезд грузовых автомобилей по Большому Каменному мосту, открытому после ремонта
Проезд грузовых автомобилей по Большому Каменному мосту, открытому после ремонта - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Проезд грузовых автомобилей по Большому Каменному мосту, открытому после ремонта
Также столичный градоначальник напомнил, что на острове Балчуг еще продолжаются работы. Здесь завершают комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера, готовят к открытию дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции.
Собянин отметил, что Большой Каменный мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса. "Щуко считают одним из создателей сталинской архитектуры. В соавторстве с Гельфрейхом они спроектировали, например, здание Российской государственной библиотеки. Так что Большой Каменный мост - не только важный транспортный объект, но и памятник культуры", - отметил мэр.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроезд грузовых автомобилей по Большому Каменному мосту, открытому после ремонта
Проезд грузовых автомобилей по Большому Каменному мосту, открытому после ремонта - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Проезд грузовых автомобилей по Большому Каменному мосту, открытому после ремонта
Он сообщил, что капремонт Большого Каменного моста - лишь часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы. За последние годы в столице уже обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и эта работа продолжается.
Заммэра Москвы Петр Бирюков, который в понедельник осмотрел Большой каменный мост перед запуском движения, сказал журналистам, что работы на объекте вели в круглосуточном режиме.
"За время реконструкции было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены примерно 7,5 тысяч кубометров бетона... Работа велась в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков.
Он добавил, что, благодаря проведенной реконструкции, мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта.
Бирюков поблагодарил участников проекта - строителей, энергетиков, работников транспортной сферы.
Также вице-мэр отметил, что в Москве в 2021 году ремонт пройдет примерно на 30 мостовых сооружениях. Ранее были отремонтированы такие крупные объекты, как Братеевский, Автозаводский и Большой Москворецкий мосты.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.
Проект пешеходного моста между Дорогомиловом и Шелепихинской набережной в Москве
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