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Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции

Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции - РИА Новости, 16.08.2021

Большой Каменный мост в Москве открыли после реконструкции

После реконструкции в Москве открыли для автомобильного движения обе части Большого Каменного моста, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:27

2021-08-16T12:27

2021-08-16T13:19

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После реконструкции в Москве открыли для автомобильного движения обе части Большого Каменного моста, сообщил мэр города Сергей Собянин.Мэр добавил, что за время реконструкции мост из-за ветхости пришлось "буквально разбирать и собирать заново".По словам Собянина, реконструкцию моста завершили раньше срока, поскольку он является важной транспортной артерией в центре города.Также столичный градоначальник напомнил, что на острове Балчуг еще продолжаются работы. Здесь завершают комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера, готовят к открытию дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции.Собянин отметил, что Большой Каменный мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса. "Щуко считают одним из создателей сталинской архитектуры. В соавторстве с Гельфрейхом они спроектировали, например, здание Российской государственной библиотеки. Так что Большой Каменный мост - не только важный транспортный объект, но и памятник культуры", - отметил мэр.Он сообщил, что капремонт Большого Каменного моста - лишь часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы. За последние годы в столице уже обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и эта работа продолжается.Заммэра Москвы Петр Бирюков, который в понедельник осмотрел Большой каменный мост перед запуском движения, сказал журналистам, что работы на объекте вели в круглосуточном режиме.Он добавил, что, благодаря проведенной реконструкции, мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта.Бирюков поблагодарил участников проекта - строителей, энергетиков, работников транспортной сферы.Также вице-мэр отметил, что в Москве в 2021 году ремонт пройдет примерно на 30 мостовых сооружениях. Ранее были отремонтированы такие крупные объекты, как Братеевский, Автозаводский и Большой Москворецкий мосты. Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/moskva-1737188724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы