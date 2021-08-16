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Деревянный настил с качелями откроют в "Парке Яуза" в сентябре
Деревянный настил с качелями откроют в "Парке Яуза" в сентябре - РИА Новости, 16.08.2021
Деревянный настил с качелями откроют в "Парке Яуза" в сентябре
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству деревянного настила со смотровыми площадками и качелями в пойме реки Чермянка, где... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T16:25
2021-08-16T16:25
2021-08-16T16:25
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петр бирюков
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству деревянного настила со смотровыми площадками и качелями в пойме реки Чермянка, где реализуется проект "Парк Яуза", сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Экотропу планируем открыть в сентябре, она будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 километра, ширина - 3 метра, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка. Территория и сейчас пользуется популярностью среди местных жителей, а новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и обеспечит возможность спуска к воде", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что маршрут будет представлять собой деревянный настил, расположенный на свайном основании. С помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы и параллельно его обшивают досками из древесины хвойных пород. Прогулочный маршрут пройдет вдоль берега реки Чермянки в районе Отрадное. Для безопасности посетителей настил оборудуют поручнями и опорами с архитектурно-художественной подсветкой.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что прогулка по деревянному настилу позволит посетителям познакомиться с флорой и фауной парка, на маршруте поставят соответствующие информационные таблички. Вдоль настила запланирована высадка полян с луговым разнотравьем и краснокнижными растениями."В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав уникальной природной территории - "Парк Яуза". Он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы", - заключил заместитель мэра.
https://ria.ru/20210814/biryukov-1745732701.html
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москва, петр бирюков
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству деревянного настила со смотровыми площадками и качелями в пойме реки Чермянка, где реализуется проект "Парк Яуза", сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Экотропу планируем открыть в сентябре, она будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 километра, ширина - 3 метра, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка. Территория и сейчас пользуется популярностью среди местных жителей, а новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и обеспечит возможность спуска к воде", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что маршрут будет представлять собой деревянный настил, расположенный на свайном основании. С помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы и параллельно его обшивают досками из древесины хвойных пород. Прогулочный маршрут пройдет вдоль берега реки Чермянки в районе Отрадное. Для безопасности посетителей настил оборудуют поручнями и опорами с архитектурно-художественной подсветкой.
"Новый маршрут станет частью общего пешеходного пространства парка, так как его соединят с дорожками. В структуру настила интегрируют девять смотровых площадок размером от 22 до 380 квадратных метров, на них установят удобные лавочки, а на некоторых появятся парковые качели", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что прогулка по деревянному настилу позволит посетителям познакомиться с флорой и фауной парка, на маршруте поставят соответствующие информационные таблички. Вдоль настила запланирована высадка полян с луговым разнотравьем и краснокнижными растениями.
"В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав уникальной природной территории - "Парк Яуза". Он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы", - заключил заместитель мэра.