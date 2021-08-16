https://ria.ru/20210816/obustroystvo-1745947849.html

Деревянный настил с качелями откроют в "Парке Яуза" в сентябре

Деревянный настил с качелями откроют в "Парке Яуза" в сентябре - РИА Новости, 16.08.2021

Деревянный настил с качелями откроют в "Парке Яуза" в сентябре

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству деревянного настила со смотровыми площадками и качелями в пойме реки Чермянка, где... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T16:25

2021-08-16T16:25

2021-08-16T16:25

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству деревянного настила со смотровыми площадками и качелями в пойме реки Чермянка, где реализуется проект "Парк Яуза", сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Экотропу планируем открыть в сентябре, она будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 километра, ширина - 3 метра, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка. Территория и сейчас пользуется популярностью среди местных жителей, а новый маршрут откроет доступ к пойменной части реки и обеспечит возможность спуска к воде", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что маршрут будет представлять собой деревянный настил, расположенный на свайном основании. С помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы и параллельно его обшивают досками из древесины хвойных пород. Прогулочный маршрут пройдет вдоль берега реки Чермянки в районе Отрадное. Для безопасности посетителей настил оборудуют поручнями и опорами с архитектурно-художественной подсветкой.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что прогулка по деревянному настилу позволит посетителям познакомиться с флорой и фауной парка, на маршруте поставят соответствующие информационные таблички. Вдоль настила запланирована высадка полян с луговым разнотравьем и краснокнижными растениями."В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав уникальной природной территории - "Парк Яуза". Он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы", - заключил заместитель мэра.

https://ria.ru/20210814/biryukov-1745732701.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков