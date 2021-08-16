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Наука
https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html
"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука
"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука - РИА Новости, 16.08.2021
"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука
Компания 3Logic Group выпустила на рынок ноутбук "Гравитон" Н15И-К2. В отличие от многочисленных прошлых попыток, где из российского было разве что название,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T08:00
2021-08-16T13:33
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Компания 3Logic Group выпустила на рынок ноутбук "Гравитон" Н15И-К2. В отличие от многочисленных прошлых попыток, где из российского было разве что название, этот продукт вполне можно считать импортозамещением. Как устроен этот компьютер и что в нем нашего — в материале РИА Новости.ДизайнВнешне — типичная офисная модель первой половины десятых. Но в данном случае это скорее плюс, чем минус. Н15И-К2 отличается выверенной эргономикой, чего нельзя сказать о многих современных изделиях — довольно широкая площадка под запястья, крышка открывается одной рукой.Ноутбук получился очень легким для 15,6-дюймового — 1,69 килограмма. Шасси — из пластика с интересным полуматовым покрытием, которое не собирает отпечатки и пыль: пользователи такую практичность оценят. Как и защиту от пролитой жидкости, дренаж находится на нижней панели.Клавиатура — полноразмерная, с отдельным numpad. Подсветки нет (но заказать можно), а подложка при энергичном наборе текста ощутимо прогибается. Кнопки из приятного на ощупь пластика — с коротким ходом. Крупный тачпад, что ожидаемо, — из того же материала, с вынесенными кнопками. Сенсорная панель понимает все жесты Windows, нареканий к ней нет.ДисплейШирина рамки вокруг экрана по нынешним меркам великовата — выглядит несколько старомодно. Зато тут нет "изысков" вроде веб-камер в клавиатуре: сенсор — над экраном, где ему и полагается быть. Кстати, для аппаратного отключения предусмотрели отдельный тумблер.Экран — 15,6-дюймовая IPS-матрица. Разрешения 1920x1080 пикселей для таких размеров достаточно. Благодаря антибликовому покрытию ноутбуком можно пользоваться и на улице. Вот только максимальная яркость невелика — часто хочется увеличить ее, а некуда.Но экран качественный — на тестовом изделии не было ни засветов, ни неравномерности при темном фоне, ни битых пикселей. И широкие углы обзора.Производительность, память и коммуникацииБазовым для "Гравитона" стал американский процессор Intel Core i5-8259U — чип для ультрабуков образца 2018 года, относящийся к семейству Coffee Lake. А вот материнская плата — российская разработка.Производительности хватает для стандартных задач — и не только для них. В Geekbench 5 "Гравитон" набирает 998 (одноядерный тест) и 3232 балла (многоядерный). В Cinebench — 1259 баллов. С учетом интегрированной графики Intel Iris Plus Graphics 655 ясно, что устройство подойдет для офисной работы и программирования. Но игры и графические приложения явно не про эту модель. Общее быстродействие системы достаточно высокое, очевидно, что версии с менее ресурсоемкими ОС работают еще шустрее.Практичность лэптопа, который разрабатывался не как консьюмеристская модель, а профессиональный инструмент, проявляется и в возможности апгрейда. Задняя панель сильно отличается от мейнстрима в ноутбукостроении — есть отдельные лючки, обеспечивающие легкий доступ к оперативной памяти и накопителям. К быстрому накопителю SSD-NVME (в "базе" это планка формата 2280 объемом 256 гигабайт) можно добавить 2,5-дюймовый твердотельник или жесткий диск. Также просто расширить и восемь гигабайт ОЗУ — платформа поддерживает до 32 гигабайт оперативки.Набор интерфейсов и портов действительно универсален — россыпь USB, среди которых есть и один USB-С, HDMI и даже считающиеся устаревшими, но очень полезные VGA и RJ-45, а также довольно скоростной считыватель для SD-карт. Беспроводные соединения работают быстро и стабильно.Операционная система, защита информацииВ зависимости от пожеланий заказчика на "Гравитон" Н15И-К2 устанавливают разные операционные системы. Windows 10 в особом представлении не нуждается, другое дело — Astra Linux Common Edition в релизах "Орел" и "Смоленск" или ОС "Альт". Эти операционки, результат импортозамещения, распространены там, где необходимо российское программное обеспечение. Именно в их рамках реализовали поддержку прикладного софта и систем защиты данных.Ноутбук ориентирован на государственный и корпоративный сегмент, а значит, в нем много опций, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Так, сюда можно добавить аппаратные средства доверенной загрузки или сканер отпечатка пальцев.АвтономностьНастольное предназначение выдает невеликая батарейка емкостью 45,6 Вт-ч. Но в реальности экономичная платформа и не самый яркий экран позволяют ноутбуку проработать до восьми часов при средней нагрузке, а это полноценный рабочий день.В комплекте — зарядка на 40 Вт. На восстановление емкости ушло около четырех часов. И в 2021 году все-таки хотелось бы видеть питание через порт USB-С, а не специальный коннектор.Итого"Гравитон" Н15И-К2 собирают, монтируют и тестируют в Зеленограде на фабрике "АлтМастер". В 3Logic Group не скрывают, что российские электронные компоненты, кроме материнской платы, пока не применяются. Это в планах — разработки идут полным ходом."Гравитон" сам по себе, если забыть об импортозамещении, выглядит актуальным устройством, за которое не стыдно. На прилавках его не найти — компьютер предназначен для компаний и госзаказа. В частности, его ждут в образовательных учреждениях: на парте он станет незаменимым помощником.Так что первый блин в случае с "Гравитоном" — вовсе не комом, особенно если вспомнить, что этот ноутбук создан не для конкуренции с потребительскими моделями. И хочется верить, что у Н15И-К2 действительно будет продолжение с отечественными комплектующими.
https://ria.ru/20210812/avrora-1745523716.html
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РИА Новости
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технологии, компьютерные технологии, windows, зеленоград
08:00 16.08.2021 (обновлено: 13:33 16.08.2021)
 

"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука

© РИА Новости / Кирилл КаримовГравитон Н15И-К2
Гравитон Н15И-К2 - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Компания 3Logic Group выпустила на рынок ноутбук "Гравитон" Н15И-К2. В отличие от многочисленных прошлых попыток, где из российского было разве что название, этот продукт вполне можно считать импортозамещением. Как устроен этот компьютер и что в нем нашего — в материале РИА Новости.
© ИнфографикаГравитон Н15И-К2
Гравитон Н15И-К2
© Инфографика

Дизайн

Внешне — типичная офисная модель первой половины десятых. Но в данном случае это скорее плюс, чем минус. Н15И-К2 отличается выверенной эргономикой, чего нельзя сказать о многих современных изделиях — довольно широкая площадка под запястья, крышка открывается одной рукой.
Ноутбук получился очень легким для 15,6-дюймового — 1,69 килограмма. Шасси — из пластика с интересным полуматовым покрытием, которое не собирает отпечатки и пыль: пользователи такую практичность оценят. Как и защиту от пролитой жидкости, дренаж находится на нижней панели.
Клавиатура — полноразмерная, с отдельным numpad. Подсветки нет (но заказать можно), а подложка при энергичном наборе текста ощутимо прогибается. Кнопки из приятного на ощупь пластика — с коротким ходом. Крупный тачпад, что ожидаемо, — из того же материала, с вынесенными кнопками. Сенсорная панель понимает все жесты Windows, нареканий к ней нет.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

"Гравитон" Н15И-К2 — крупный, но легкий ноутбук

Гравитон Н15И-К2
1 из 3

"Гравитон" Н15И-К2 — крупный, но легкий ноутбук

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Полноценная клавиатура, обращает внимание отсутствие кнопки Windows

Гравитон Н15И-К2
2 из 3

Полноценная клавиатура, обращает внимание отсутствие кнопки Windows

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Платформа лэптопа основана на процессоре Intel

Гравитон Н15И-К2
3 из 3

Платформа лэптопа основана на процессоре Intel

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

"Гравитон" Н15И-К2 — крупный, но легкий ноутбук

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

Полноценная клавиатура, обращает внимание отсутствие кнопки Windows

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

Платформа лэптопа основана на процессоре Intel

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Дисплей

Ширина рамки вокруг экрана по нынешним меркам великовата — выглядит несколько старомодно. Зато тут нет "изысков" вроде веб-камер в клавиатуре: сенсор — над экраном, где ему и полагается быть. Кстати, для аппаратного отключения предусмотрели отдельный тумблер.
Экран — 15,6-дюймовая IPS-матрица. Разрешения 1920x1080 пикселей для таких размеров достаточно. Благодаря антибликовому покрытию ноутбуком можно пользоваться и на улице. Вот только максимальная яркость невелика — часто хочется увеличить ее, а некуда.
Но экран качественный — на тестовом изделии не было ни засветов, ни неравномерности при темном фоне, ни битых пикселей. И широкие углы обзора.

Производительность, память и коммуникации

Базовым для "Гравитона" стал американский процессор Intel Core i5-8259U — чип для ультрабуков образца 2018 года, относящийся к семейству Coffee Lake. А вот материнская плата — российская разработка.
Производительности хватает для стандартных задач — и не только для них. В Geekbench 5 "Гравитон" набирает 998 (одноядерный тест) и 3232 балла (многоядерный). В Cinebench — 1259 баллов. С учетом интегрированной графики Intel Iris Plus Graphics 655 ясно, что устройство подойдет для офисной работы и программирования. Но игры и графические приложения явно не про эту модель. Общее быстродействие системы достаточно высокое, очевидно, что версии с менее ресурсоемкими ОС работают еще шустрее.
Практичность лэптопа, который разрабатывался не как консьюмеристская модель, а профессиональный инструмент, проявляется и в возможности апгрейда. Задняя панель сильно отличается от мейнстрима в ноутбукостроении — есть отдельные лючки, обеспечивающие легкий доступ к оперативной памяти и накопителям. К быстрому накопителю SSD-NVME (в "базе" это планка формата 2280 объемом 256 гигабайт) можно добавить 2,5-дюймовый твердотельник или жесткий диск. Также просто расширить и восемь гигабайт ОЗУ — платформа поддерживает до 32 гигабайт оперативки.
© РИА Новости . Кирилл Каримов

Гравитон легко апгрейдить

Гравитон Н15И-К2
1 из 5

Гравитон легко апгрейдить

© РИА Новости . Кирилл Каримов
© РИА Новости . Кирилл Каримов

Набор портов не вызывает вопросов

Гравитон Н15И-К2
2 из 5

Набор портов не вызывает вопросов

© РИА Новости . Кирилл Каримов
© РИА Новости . Кирилл Каримов

Geekbench 5

Гравитон Н15И-К2
3 из 5

Geekbench 5

© РИА Новости . Кирилл Каримов
© РИА Новости . Кирилл Каримов

Cinebench 20

Гравитон Н15И-К2
4 из 5

Cinebench 20

© РИА Новости . Кирилл Каримов
© РИА Новости . Кирилл Каримов

CrystalDiskMark

Гравитон Н15И-К2
5 из 5

CrystalDiskMark

© РИА Новости . Кирилл Каримов
1 из 5

Гравитон легко апгрейдить

© РИА Новости . Кирилл Каримов
2 из 5

Набор портов не вызывает вопросов

© РИА Новости . Кирилл Каримов
3 из 5

Geekbench 5

© РИА Новости . Кирилл Каримов
4 из 5

Cinebench 20

© РИА Новости . Кирилл Каримов
5 из 5

CrystalDiskMark

© РИА Новости . Кирилл Каримов
Набор интерфейсов и портов действительно универсален — россыпь USB, среди которых есть и один USB-С, HDMI и даже считающиеся устаревшими, но очень полезные VGA и RJ-45, а также довольно скоростной считыватель для SD-карт. Беспроводные соединения работают быстро и стабильно.

Операционная система, защита информации

В зависимости от пожеланий заказчика на "Гравитон" Н15И-К2 устанавливают разные операционные системы. Windows 10 в особом представлении не нуждается, другое дело — Astra Linux Common Edition в релизах "Орел" и "Смоленск" или ОС "Альт". Эти операционки, результат импортозамещения, распространены там, где необходимо российское программное обеспечение. Именно в их рамках реализовали поддержку прикладного софта и систем защиты данных.
Ноутбук ориентирован на государственный и корпоративный сегмент, а значит, в нем много опций, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Так, сюда можно добавить аппаратные средства доверенной загрузки или сканер отпечатка пальцев.

Автономность

Настольное предназначение выдает невеликая батарейка емкостью 45,6 Вт-ч. Но в реальности экономичная платформа и не самый яркий экран позволяют ноутбуку проработать до восьми часов при средней нагрузке, а это полноценный рабочий день.
В комплекте — зарядка на 40 Вт. На восстановление емкости ушло около четырех часов. И в 2021 году все-таки хотелось бы видеть питание через порт USB-С, а не специальный коннектор.
© РИА Новости / Кирилл КаримовРоссийского "железа" в "Гравитоне" будет больше
Гравитон Н15И-К2 - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Российского "железа" в "Гравитоне" будет больше

Итого

"Гравитон" Н15И-К2 собирают, монтируют и тестируют в Зеленограде на фабрике "АлтМастер". В 3Logic Group не скрывают, что российские электронные компоненты, кроме материнской платы, пока не применяются. Это в планах — разработки идут полным ходом.
"Гравитон" сам по себе, если забыть об импортозамещении, выглядит актуальным устройством, за которое не стыдно. На прилавках его не найти — компьютер предназначен для компаний и госзаказа. В частности, его ждут в образовательных учреждениях: на парте он станет незаменимым помощником.
Так что первый блин в случае с "Гравитоном" — вовсе не комом, особенно если вспомнить, что этот ноутбук создан не для конкуренции с потребительскими моделями. И хочется верить, что у Н15И-К2 действительно будет продолжение с отечественными комплектующими.
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