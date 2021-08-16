https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука

"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука - РИА Новости, 16.08.2021

"Гравитон" Н15И-К2: обзор первого российского ноутбука

Компания 3Logic Group выпустила на рынок ноутбук "Гравитон" Н15И-К2. В отличие от многочисленных прошлых попыток, где из российского было разве что название,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T08:00

2021-08-16T08:00

2021-08-16T13:33

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Компания 3Logic Group выпустила на рынок ноутбук "Гравитон" Н15И-К2. В отличие от многочисленных прошлых попыток, где из российского было разве что название, этот продукт вполне можно считать импортозамещением. Как устроен этот компьютер и что в нем нашего — в материале РИА Новости.ДизайнВнешне — типичная офисная модель первой половины десятых. Но в данном случае это скорее плюс, чем минус. Н15И-К2 отличается выверенной эргономикой, чего нельзя сказать о многих современных изделиях — довольно широкая площадка под запястья, крышка открывается одной рукой.Ноутбук получился очень легким для 15,6-дюймового — 1,69 килограмма. Шасси — из пластика с интересным полуматовым покрытием, которое не собирает отпечатки и пыль: пользователи такую практичность оценят. Как и защиту от пролитой жидкости, дренаж находится на нижней панели.Клавиатура — полноразмерная, с отдельным numpad. Подсветки нет (но заказать можно), а подложка при энергичном наборе текста ощутимо прогибается. Кнопки из приятного на ощупь пластика — с коротким ходом. Крупный тачпад, что ожидаемо, — из того же материала, с вынесенными кнопками. Сенсорная панель понимает все жесты Windows, нареканий к ней нет.ДисплейШирина рамки вокруг экрана по нынешним меркам великовата — выглядит несколько старомодно. Зато тут нет "изысков" вроде веб-камер в клавиатуре: сенсор — над экраном, где ему и полагается быть. Кстати, для аппаратного отключения предусмотрели отдельный тумблер.Экран — 15,6-дюймовая IPS-матрица. Разрешения 1920x1080 пикселей для таких размеров достаточно. Благодаря антибликовому покрытию ноутбуком можно пользоваться и на улице. Вот только максимальная яркость невелика — часто хочется увеличить ее, а некуда.Но экран качественный — на тестовом изделии не было ни засветов, ни неравномерности при темном фоне, ни битых пикселей. И широкие углы обзора.Производительность, память и коммуникацииБазовым для "Гравитона" стал американский процессор Intel Core i5-8259U — чип для ультрабуков образца 2018 года, относящийся к семейству Coffee Lake. А вот материнская плата — российская разработка.Производительности хватает для стандартных задач — и не только для них. В Geekbench 5 "Гравитон" набирает 998 (одноядерный тест) и 3232 балла (многоядерный). В Cinebench — 1259 баллов. С учетом интегрированной графики Intel Iris Plus Graphics 655 ясно, что устройство подойдет для офисной работы и программирования. Но игры и графические приложения явно не про эту модель. Общее быстродействие системы достаточно высокое, очевидно, что версии с менее ресурсоемкими ОС работают еще шустрее.Практичность лэптопа, который разрабатывался не как консьюмеристская модель, а профессиональный инструмент, проявляется и в возможности апгрейда. Задняя панель сильно отличается от мейнстрима в ноутбукостроении — есть отдельные лючки, обеспечивающие легкий доступ к оперативной памяти и накопителям. К быстрому накопителю SSD-NVME (в "базе" это планка формата 2280 объемом 256 гигабайт) можно добавить 2,5-дюймовый твердотельник или жесткий диск. Также просто расширить и восемь гигабайт ОЗУ — платформа поддерживает до 32 гигабайт оперативки.Набор интерфейсов и портов действительно универсален — россыпь USB, среди которых есть и один USB-С, HDMI и даже считающиеся устаревшими, но очень полезные VGA и RJ-45, а также довольно скоростной считыватель для SD-карт. Беспроводные соединения работают быстро и стабильно.Операционная система, защита информацииВ зависимости от пожеланий заказчика на "Гравитон" Н15И-К2 устанавливают разные операционные системы. Windows 10 в особом представлении не нуждается, другое дело — Astra Linux Common Edition в релизах "Орел" и "Смоленск" или ОС "Альт". Эти операционки, результат импортозамещения, распространены там, где необходимо российское программное обеспечение. Именно в их рамках реализовали поддержку прикладного софта и систем защиты данных.Ноутбук ориентирован на государственный и корпоративный сегмент, а значит, в нем много опций, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Так, сюда можно добавить аппаратные средства доверенной загрузки или сканер отпечатка пальцев.АвтономностьНастольное предназначение выдает невеликая батарейка емкостью 45,6 Вт-ч. Но в реальности экономичная платформа и не самый яркий экран позволяют ноутбуку проработать до восьми часов при средней нагрузке, а это полноценный рабочий день.В комплекте — зарядка на 40 Вт. На восстановление емкости ушло около четырех часов. И в 2021 году все-таки хотелось бы видеть питание через порт USB-С, а не специальный коннектор.Итого"Гравитон" Н15И-К2 собирают, монтируют и тестируют в Зеленограде на фабрике "АлтМастер". В 3Logic Group не скрывают, что российские электронные компоненты, кроме материнской платы, пока не применяются. Это в планах — разработки идут полным ходом."Гравитон" сам по себе, если забыть об импортозамещении, выглядит актуальным устройством, за которое не стыдно. На прилавках его не найти — компьютер предназначен для компаний и госзаказа. В частности, его ждут в образовательных учреждениях: на парте он станет незаменимым помощником.Так что первый блин в случае с "Гравитоном" — вовсе не комом, особенно если вспомнить, что этот ноутбук создан не для конкуренции с потребительскими моделями. И хочется верить, что у Н15И-К2 действительно будет продолжение с отечественными комплектующими.

https://ria.ru/20210812/avrora-1745523716.html

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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