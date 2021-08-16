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Воробьев назначил Никиту Чаплина спецпредставителем в Коломне
Воробьев назначил Никиту Чаплина спецпредставителем в Коломне - РИА Новости, 16.08.2021
Воробьев назначил Никиту Чаплина спецпредставителем в Коломне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Никиту Чаплина специальным представителем правительства региона в городском округе Коломна, об этом он... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:12
2021-08-16T13:12
2021-08-16T13:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
никита чаплин
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Никиту Чаплина специальным представителем правительства региона в городском округе Коломна, об этом он сообщил на заседании правительства региона."Практика спецпредставителя хорошо зарекомендовала себя в Лобне. Мы приняли решение усилить муниципальную команду в городском округе Коломна. Им назначен Никита Юрьевич Чаплин. Исполнять обязанности главы продолжит Людмила Мордовская", - сказал ВоробьевЧаплин с 2016 года является первым заместителем председателя Московской областной думы.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, никита чаплин