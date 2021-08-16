https://ria.ru/20210816/naznachenie-1745906406.html

Воробьев назначил Никиту Чаплина спецпредставителем в Коломне

Воробьев назначил Никиту Чаплина спецпредставителем в Коломне - РИА Новости, 16.08.2021

Воробьев назначил Никиту Чаплина спецпредставителем в Коломне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Никиту Чаплина специальным представителем правительства региона в городском округе Коломна, об этом он... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:12

2021-08-16T13:12

2021-08-16T13:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

никита чаплин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745910808_0:106:1159:758_1920x0_80_0_0_30a0fef8a938c2786e0fae4e253d0462.jpg

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил Никиту Чаплина специальным представителем правительства региона в городском округе Коломна, об этом он сообщил на заседании правительства региона."Практика спецпредставителя хорошо зарекомендовала себя в Лобне. Мы приняли решение усилить муниципальную команду в городском округе Коломна. Им назначен Никита Юрьевич Чаплин. Исполнять обязанности главы продолжит Людмила Мордовская", - сказал ВоробьевЧаплин с 2016 года является первым заместителем председателя Московской областной думы.

https://realty.ria.ru/20210813/kapremont-1745601182.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, никита чаплин