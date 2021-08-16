https://ria.ru/20210816/navodnenie-1745911207.html

Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек

Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек - РИА Новости, 16.08.2021

Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 70,... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:14

2021-08-16T13:14

2021-08-16T13:14

в мире

турция

синоп (провинция)

наводнение

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 70, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщила газета Hürriyet Daily News со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).В воскресенье сообщалось о 64 погибших. Также сообщалось, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.По данным газеты, в результате стихийного бедствия 60 граждан погибли в Кастамону, девять - в провинции Синоп и один - в провинции Бартын. Как сообщило AFAD, пропавшими без вести в настоящее время числятся 47 человек.Поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы более 8 тысяч человек, более тысячи транспортных средств и 21 вертолет, отметили в управлении.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/be-200-1745813195.html

https://ria.ru/20210815/turisty-1745837028.html

турция

синоп (провинция)

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2021

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в мире, турция, синоп (провинция), наводнение