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Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек - РИА Новости, 16.08.2021
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 70,... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:14
2021-08-16T13:14
2021-08-16T13:14
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турция
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции увеличилось до 70, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщила газета Hürriyet Daily News со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).В воскресенье сообщалось о 64 погибших. Также сообщалось, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.По данным газеты, в результате стихийного бедствия 60 граждан погибли в Кастамону, девять - в провинции Синоп и один - в провинции Бартын. Как сообщило AFAD, пропавшими без вести в настоящее время числятся 47 человек.Поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы более 8 тысяч человек, более тысячи транспортных средств и 21 вертолет, отметили в управлении.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/be-200-1745813195.html
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в мире, турция, синоп (провинция), наводнение
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек
Hürriyet Daily News: число погибших от наводненя на севере Турции возросло до 70 человек
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
Число погибших при вызванных проливными дождями наводнениях и селях в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на черноморском побережье Турции
увеличилось до 70, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщила газета Hürriyet Daily News
со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
В воскресенье сообщалось о 64 погибших. Также сообщалось, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека, пропали без вести 76. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей.
По данным газеты, в результате стихийного бедствия 60 граждан погибли в Кастамону, девять - в провинции Синоп
и один - в провинции Бартын. Как сообщило AFAD, пропавшими без вести в настоящее время числятся 47 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются, в них задействованы более 8 тысяч человек, более тысячи транспортных средств и 21 вертолет, отметили в управлении.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 1700 человек. Около 400 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.