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https://ria.ru/20210816/natsionalizm-1745903434.html
Лавров призвал Бишкек реагировать на национализм против русскоязычных
Лавров призвал Бишкек реагировать на национализм против русскоязычных - РИА Новости, 16.08.2021
Лавров призвал Бишкек реагировать на национализм против русскоязычных
Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым обсудил случаи проявления бытового национализма в... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:33
2021-08-16T14:28
в мире
киргизия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мид киргизии
россия
руслан казакбаев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым обсудил случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения.Лавров призвал власти республики "максимально оперативно" реагировать на такие происшествия. В свою очередь, Казакбаев заверил коллегу, что Бишкек будет противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах защиты прав говорящих на нем жителей.В начале августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
https://ria.ru/20210714/kirgiziya-1741271048.html
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в мире, киргизия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид киргизии, россия, руслан казакбаев
12:33 16.08.2021 (обновлено: 14:28 16.08.2021)
 
Лавров призвал Бишкек реагировать на национализм против русскоязычных

Министр иностранных дел Лавров призвал киргизского коллегу реагировать на бытовой национализм

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с победителями и призерами Олимпийских игр
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым обсудил случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения.
Лавров призвал власти республики "максимально оперативно" реагировать на такие происшествия.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:39
Примаков призвал Киргизию разобраться с нападавшими на русского мальчика
В свою очередь, Казакбаев заверил коллегу, что Бишкек будет противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка в интересах защиты прав говорящих на нем жителей.
В начале августа в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. А в июне этого года девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
Сотрудники милиции у здания ЦУМа в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
10:14
Жителя Бишкека, напавшего на девушку из-за русского языка, отправили в СИЗО
 
В миреКиргизияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМИД КиргизииРоссияРуслан Казакбаев
 
 
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