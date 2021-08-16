https://ria.ru/20210816/napadenie-1745882787.html
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте - РИА Новости, 16.08.2021
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:38
2021-08-16T10:38
2021-08-16T10:38
происшествия
саратов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/33/1501623394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a7833ce3e7bcba1470107fabc55fdd8.jpg
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства."Рано утром 15 августа в Заводском районе Саратова в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение, что в медучреждении, расположенном по улице Авиастроителей, агрессивный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения дежурному врачу… Сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный 36-летний мужчина передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, добавили в Росгвардии.
https://ria.ru/20210705/napadenie-1740018634.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150162/33/1501623394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d63756739e47550ef8a1597b5e0c801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Саратове после нападения на врача