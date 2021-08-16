Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/napadenie-1745882787.html
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте - РИА Новости, 16.08.2021
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T10:38
2021-08-16T10:38
происшествия
саратов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150162/33/1501623394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a7833ce3e7bcba1470107fabc55fdd8.jpg
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства."Рано утром 15 августа в Заводском районе Саратова в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение, что в медучреждении, расположенном по улице Авиастроителей, агрессивный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения дежурному врачу… Сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный 36-летний мужчина передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, добавили в Росгвардии.
https://ria.ru/20210705/napadenie-1740018634.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150162/33/1501623394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d63756739e47550ef8a1597b5e0c801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:38 16.08.2021
 
В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Саратове после нападения на врача

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
"Рано утром 15 августа в Заводском районе Саратова в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение, что в медучреждении, расположенном по улице Авиастроителей, агрессивный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения дежурному врачу… Сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный 36-летний мужчина передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, добавили в Росгвардии.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 23:49
Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача саратовской больницы
 
ПроисшествияСаратовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Лента новостейМолния