https://ria.ru/20210816/napadenie-1745882787.html

В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте

В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте - РИА Новости, 16.08.2021

В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T10:38

2021-08-16T10:38

2021-08-16T10:38

происшествия

саратов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова после нападения на дежурного врача, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства."Рано утром 15 августа в Заводском районе Саратова в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение, что в медучреждении, расположенном по улице Авиастроителей, агрессивный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения дежурному врачу… Сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанный 36-летний мужчина передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, добавили в Росгвардии.

https://ria.ru/20210705/napadenie-1740018634.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)