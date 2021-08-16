https://ria.ru/20210816/nablyudenie-1745908553.html

Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах

Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах - РИА Новости, 16.08.2021

Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах

Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:58

2021-08-16T12:58

2021-08-16T12:58

политика

госдума рф

яблоко

партия роста

партия "новые люди"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии."Партия Роста в срок до 25 августа предлагает обсудить возможность совместных действий по наблюдению на избирательных участках участвующих в выборах партий", – заявили в пресс-службе партии.В партии предлагают выработать оптимальные механизмы действий после закрытия избирательных участков для получения информации о данных итоговых протоколов, а также обеспечить взаимную открытость и координацию действий по наблюдению.В Партии Роста также заявили, что особенно рассчитывают на содействие со стороны "Яблока" и "Новых людей", которые в ходе предыдущих избирательных кампаний "заявляли о важности процесса наблюдения".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html

https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, партия роста, партия "новые люди"