https://ria.ru/20210816/nablyudenie-1745908553.html
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах - РИА Новости, 16.08.2021
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах
Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:58
2021-08-16T12:58
2021-08-16T12:58
политика
госдума рф
яблоко
партия роста
партия "новые люди"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb5f09ece317bdca857f0f2c8a21bc5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии."Партия Роста в срок до 25 августа предлагает обсудить возможность совместных действий по наблюдению на избирательных участках участвующих в выборах партий", – заявили в пресс-службе партии.В партии предлагают выработать оптимальные механизмы действий после закрытия избирательных участков для получения информации о данных итоговых протоколов, а также обеспечить взаимную открытость и координацию действий по наблюдению.В Партии Роста также заявили, что особенно рассчитывают на содействие со стороны "Яблока" и "Новых людей", которые в ходе предыдущих избирательных кампаний "заявляли о важности процесса наблюдения".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html
https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_573843dd323529a81d4e63fec3470449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, яблоко, партия роста, партия "новые люди"
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах
Партия Роста предложила обсудить совместные действия по наблюдению на избирательных участках