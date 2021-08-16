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Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах - РИА Новости, 16.08.2021
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах
Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:58
2021-08-16T12:58
политика
госдума рф
яблоко
партия роста
партия "новые люди"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии."Партия Роста в срок до 25 августа предлагает обсудить возможность совместных действий по наблюдению на избирательных участках участвующих в выборах партий", – заявили в пресс-службе партии.В партии предлагают выработать оптимальные механизмы действий после закрытия избирательных участков для получения информации о данных итоговых протоколов, а также обеспечить взаимную открытость и координацию действий по наблюдению.В Партии Роста также заявили, что особенно рассчитывают на содействие со стороны "Яблока" и "Новых людей", которые в ходе предыдущих избирательных кампаний "заявляли о важности процесса наблюдения".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210806/nablyudateli-1744689402.html
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политика, госдума рф, яблоко, партия роста, партия "новые люди"
12:58 16.08.2021
 
Партия Роста предложила объединить усилия при наблюдении на выборах

Партия Роста предложила обсудить совместные действия по наблюдению на избирательных участках

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкМобильные урны для голосования
Мобильные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Партия Роста предлагает участникам выборов обсудить возможность совместной работы по наблюдению на избирательных участках страны, сообщили РИА Новости в партии.
"Партия Роста в срок до 25 августа предлагает обсудить возможность совместных действий по наблюдению на избирательных участках участвующих в выборах партий", – заявили в пресс-службе партии.
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В партии предлагают выработать оптимальные механизмы действий после закрытия избирательных участков для получения информации о данных итоговых протоколов, а также обеспечить взаимную открытость и координацию действий по наблюдению.
В Партии Роста также заявили, что особенно рассчитывают на содействие со стороны "Яблока" и "Новых людей", которые в ходе предыдущих избирательных кампаний "заявляли о важности процесса наблюдения".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаГосдума РФЯблокоПартия РостаПартия "Новые люди"
 
 
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