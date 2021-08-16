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В Москве появился пеший маршрут по местам съемок известных фильмов
В Москве появился пеший маршрут по местам съемок известных фильмов - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве появился пеший маршрут по местам съемок известных фильмов
Новый пеший маршрут по местам съемок восьми известных отечественных картин, среди которых "Москва слезам не верит" и "Брат-2", появился в туристическом сервисе... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T17:34
2021-08-16T17:34
2021-08-16T17:34
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый пеший маршрут по местам съемок восьми известных отечественных картин, среди которых "Москва слезам не верит" и "Брат-2", появился в туристическом сервисе Russpass, сообщили РИА Новости в пресс-службе Megogo."Пользователи узнают, на крыше какого дома снимался "Служебный роман", где происходило действие фильма "Покровские ворота" и другие интересные факты о любимых отечественных лентах", — говорится в сообщении.Уточняется, что маршрут рассчитан на пятичасовую прогулку, которая начнется на Гоголевском бульваре, а закончится около высотки на Котельнической набережной — места жительства Ирины Салтыковой в "Брате-2". "Всего включены 14 локаций, в том числе ресторан, в котором можно будет остановиться и отдохнуть", — прокомментировали в пресс-службе.Проект Russpass создан в июле 2020 года для помощи в планировании путешествий по России. За время работы сервисом воспользовались более миллиона человек.
https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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кино, новости - туризм, новости культуры, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый пеший маршрут по местам съемок восьми известных отечественных картин, среди которых "Москва слезам не верит" и "Брат-2", появился в туристическом сервисе Russpass, сообщили РИА Новости в пресс-службе Megogo.
"Пользователи узнают, на крыше какого дома снимался "Служебный роман", где происходило действие фильма "Покровские ворота" и другие интересные факты о любимых отечественных лентах", — говорится в сообщении.
Уточняется, что маршрут рассчитан на пятичасовую прогулку, которая начнется на Гоголевском бульваре, а закончится около высотки на Котельнической набережной — места жительства Ирины Салтыковой в "Брате-2".
"Всего включены 14 локаций, в том числе ресторан, в котором можно будет остановиться и отдохнуть", — прокомментировали в пресс-службе.
Проект Russpass создан в июле 2020 года для помощи в планировании путешествий по России. За время работы сервисом воспользовались более миллиона человек.