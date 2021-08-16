Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html
Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники
Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 16.08.2021
Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники
В какие дни недели и в какое время суток телефонные мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам, рассказал в интервью радио Sputnik начальник... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:09
2021-08-16T02:11
общество
россия
алексей сизов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В какие дни недели и в какое время суток телефонные мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Выбор момента для первого контакта с "клиентом" зависит от схемы обмана, которую собирается применить злоумышленник, отметил эксперт.По словам эксперта, чаще всего мошенники звонили по ночам и по выходным дням два-три года назад. Они выбирали то время, когда потенциальная жертва либо максимально расслаблена, либо может находиться за городом, где плохая связь мешает сосредоточиться на разговоре и быстро сориентироваться в ситуации, объяснил он.В последнее время большинство схем, которые используют мошенники, связано с попытками убедить собеседника в том, что он разговаривает с сотрудником правоохранительных органов или банка. Поэтому злоумышленники начали звонить по будням, преимущественно в рабочее время, продолжил Алексей Сизов."Большинство схем социальной инженерии связано с потенциальным подлогом, что звонят со стороны правоохранительных органов, финансовых учреждений, служб безопасности и так далее. Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи", – уточнил он.Несмотря на то, что звонки якобы из службы безопасности банков бывают и в выходные дни, это скорее исключение, чем правило, добавил эксперт.По его мнению, прервать телефонный разговор необходимо сразу же, как только вы поняли, что на другом конце провода находится мошенник."Лучше не тратить время на разговоры, отклонить звонок сразу, как только вы поняли, что это злоумышленник", – посоветовал Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html
https://ria.ru/20210811/zaschita-1745282011.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, алексей сизов
02:09 16.08.2021 (обновлено: 02:11 16.08.2021)
 
Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники

Эксперт Сизов: телефонные мошенники чаще всего звонят в рабочее время по будням

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В какие дни недели и в какое время суток телефонные мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Выбор момента для первого контакта с "клиентом" зависит от схемы обмана, которую собирается применить злоумышленник, отметил эксперт.
"Если это схема, когда якобы родственник попал в беду, либо вас пугают каким-то правонарушением, то могут быть звонки в ночное время. Здесь расчет на то, что человек будет не готов к подобному разговору", – считает Алексей Сизов.
По словам эксперта, чаще всего мошенники звонили по ночам и по выходным дням два-три года назад. Они выбирали то время, когда потенциальная жертва либо максимально расслаблена, либо может находиться за городом, где плохая связь мешает сосредоточиться на разговоре и быстро сориентироваться в ситуации, объяснил он.
В последнее время большинство схем, которые используют мошенники, связано с попытками убедить собеседника в том, что он разговаривает с сотрудником правоохранительных органов или банка. Поэтому злоумышленники начали звонить по будням, преимущественно в рабочее время, продолжил Алексей Сизов.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 03:15
Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
"Большинство схем социальной инженерии связано с потенциальным подлогом, что звонят со стороны правоохранительных органов, финансовых учреждений, служб безопасности и так далее. Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи", – уточнил он.
Несмотря на то, что звонки якобы из службы безопасности банков бывают и в выходные дни, это скорее исключение, чем правило, добавил эксперт.
По его мнению, прервать телефонный разговор необходимо сразу же, как только вы поняли, что на другом конце провода находится мошенник.
"Лучше не тратить время на разговоры, отклонить звонок сразу, как только вы поняли, что это злоумышленник", – посоветовал Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 04:15
Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
 
ОбществоРоссияАлексей Сизов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Прокуратура начала расследование по факту загрязнения воды на Байкале
14:58Два летчика упавшего афганского самолета находятся в больнице в Узбекистане
14:53Трутнев заявил о востребованности земли по программе "арктического гектара"
14:52Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы
14:49В Тамбовской области сожгли более 30 ампул вакцины от COVID-19
14:45Никто не ожидал, что Афганистан "падет" так быстро, заявил советник Байдена
14:45Куйвашев раскритиковал власти Серова за мытье грунтовых дорог к его визиту
14:39США начали расследование о "нерыночности" российской экономики
14:38В Узбекистане подтвердили крушение самолета афганских ВВС
14:35Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе Южных Сандвичевых островов
14:35Захарова прокомментировала обращения Рейгана к афганцам
14:35Кабулов провел переговоры со спецпредставителем США по Афганистану
14:32В Когалыме задержали мужчину, столкнувшего человека с балкона
14:27Трутнев рассказал о планах по освоению Курильских островов
14:24В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
14:18СК попросил арестовать женщину, выкинувшую ребенка в мусорный бак в Москве
14:11СК показал задержание главного борца с коррупцией Северо-Западной таможни
14:11Двухмесячная девочка умерла от COVID-19 в Туле
14:10Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
13:59На Камчатке появится горячая линия для туристов
Лента новостейМолния