https://ria.ru/20210816/moshenniki-1745858476.html

Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники

Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники - РИА Новости, 16.08.2021

Россиянам рассказали, когда чаще всего звонят мошенники

В какие дни недели и в какое время суток телефонные мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам, рассказал в интервью радио Sputnik начальник... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T02:09

2021-08-16T02:09

2021-08-16T02:11

общество

россия

алексей сизов

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В какие дни недели и в какое время суток телефонные мошенники предпочитают звонить своим потенциальным жертвам, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Выбор момента для первого контакта с "клиентом" зависит от схемы обмана, которую собирается применить злоумышленник, отметил эксперт.По словам эксперта, чаще всего мошенники звонили по ночам и по выходным дням два-три года назад. Они выбирали то время, когда потенциальная жертва либо максимально расслаблена, либо может находиться за городом, где плохая связь мешает сосредоточиться на разговоре и быстро сориентироваться в ситуации, объяснил он.В последнее время большинство схем, которые используют мошенники, связано с попытками убедить собеседника в том, что он разговаривает с сотрудником правоохранительных органов или банка. Поэтому злоумышленники начали звонить по будням, преимущественно в рабочее время, продолжил Алексей Сизов."Большинство схем социальной инженерии связано с потенциальным подлогом, что звонят со стороны правоохранительных органов, финансовых учреждений, служб безопасности и так далее. Чаще всего звонки совершаются в будни и в рабочее время, чтобы не вызывать вопросов, почему та или иная служба звонит посреди ночи", – уточнил он.Несмотря на то, что звонки якобы из службы безопасности банков бывают и в выходные дни, это скорее исключение, чем правило, добавил эксперт.По его мнению, прервать телефонный разговор необходимо сразу же, как только вы поняли, что на другом конце провода находится мошенник."Лучше не тратить время на разговоры, отклонить звонок сразу, как только вы поняли, что это злоумышленник", – посоветовал Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html

https://ria.ru/20210811/zaschita-1745282011.html

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общество, россия, алексей сизов