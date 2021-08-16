https://ria.ru/20210816/mogutin-1745919549.html

Главреда издания Baza оштрафовали за участие в несогласованной акции

Главреда издания Baza оштрафовали за участие в несогласованной акции - РИА Новости, 16.08.2021

Главреда издания Baza оштрафовали за участие в несогласованной акции

Савёловский суд Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей главного редактора интернет-издания Baza Никиту Могутина за повторное нарушение участником акции... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:55

2021-08-16T13:55

2021-08-16T13:55

происшествия

медиа - общество

россия

никита могутин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Савёловский суд Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей главного редактора интернет-издания Baza Никиту Могутина за повторное нарушение участником акции установленного порядка её проведения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова; защита заявила агентству, что намерена обжаловать решение, поскольку Могутин работал на акции как журналист."Суд признал Могутина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей", - рассказала Михайлова.Могутину грозил штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.Как пояснил РИА Новости адвокат журналиста Алексей Михальчик, Могутин выполнял свои профессиональные обязанности в качестве корреспондента на несогласованной акции в Москве 21 апреля, однако суд эту позицию не принял."Материал у правоохранителей болтался с апреля, его то передавали в суд, то снова возвращали. Сегодня мы были настроены на то, что дело прекратят – Могутин работал на акции как журналист, в жилете "пресса", с редакционным заданием, пресс-картой и так далее, этому есть множество доказательств и свидетельств. Мы очень удивились, когда суд отказался вызывать свидетелей, которые доказали бы вышеперечисленные факты, не стал опрашивать и составителей протокола. Мы будем обжаловать назначенный штраф", - заявил Михальчик.По его словам, претензии у правоохранителей вызвал жилет Могутина."В суде так и было сказано, что у Могутина как-то не так был оформлен жилет "пресса". Нужно ли говорить, что в каком-либо правовом поле данный вопрос вообще не регламентируется. Жилеты носят для того, чтобы, грубо говоря, на акции правоохранители не спутали её участника и журналиста, чтобы последний не был подвергнут задержанию. Аргументация удивляет", - подчеркнул защитник.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Был возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.

https://ria.ru/20210802/shtraf-1744031244.html

https://ria.ru/20210811/navalny-1745360510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, медиа - общество, россия, никита могутин