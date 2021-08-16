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В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро - РИА Новости, 16.08.2021
В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро
Проект и техническое задание по беспилотному управлению электропоездами в метро разработаны в Казани, сообщил генеральный директор предприятия... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T15:03
2021-08-16T15:13
общество
технологии
казань
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
метро
россия
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КАЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Проект и техническое задание по беспилотному управлению электропоездами в метро разработаны в Казани, сообщил генеральный директор предприятия "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков."Мы являемся первым цифровым метро, управление которым основано на микропроцессорной архитектуре, а не на релейной. Идя в ногу со временем и по поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, проработан проект и подготовлено техническое задание по беспилотному управлению электропоездами", - сказал Абдулхаков на совещании в мэрии Казани.При этом он отметил, что в Казанском метрополитене впервые была внедрена автоматизированная система управления поездами без участия машиниста. По сути, по его словам, сейчас машинист в метрополитене Казани осуществляет только функции контроля работы автоматики. Беспилотное метро, как заверил Абдулхаков, позволить снизить риск влияния человеческого фактора на управление движением транспорта, что повысит безопасность перевозок."При финансировании проекта мы имеем возможность создать первый в России беспилотный метрополитен", - подчеркнул он.Ранее пресс-служба президента Татарстана сообщала, что компания "Трансмашхолдинг" открывает в Татарстане центр компетенций по беспилотным технологиям в рамках совместной с правительством республики работы по развитию беспилотных технологий на транспорте. Генеральный директор компании Кирилл Липа отмечал, что проект первого полностью беспилотного метрополитена в России может быть реализован на базе Казанского метрополитена уже до конца 2021 года.В настоящее время в Казани действует одна линия метрополитена протяженностью около 17 километров. Первая линия строилась с 1997 по 2018 годы, первые пять станций были введены в эксплуатацию в августе 2005 года (к тысячелетию города). Линия насчитывает 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" ("Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная". Последняя станция является пересадочной на вторую линию метрополитена.В настоящее время ведется строительство первого участка второй линии метрополитена, которое началось в 2018 году. Длина первого участка составит 5,37 километра и будет включать четыре станции: "Улица Юлиуса Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР", "Улица академика Сахарова". Ввести их в эксплуатацию планируется через шесть лет. Предполагается, что в целом вторая линия общей протяженностью порядка 20 километров соединит пять районов города и будет состоять из 12 станций.
https://ria.ru/20210726/metro-1742915276.html
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казань
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общество, технологии, казань, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, метро, россия
15:03 16.08.2021 (обновлено: 15:13 16.08.2021)
 
В Казани разработали проект первого в России беспилотного метро

Руководитель казанского метро Абдулхаков: готовы проект и ТЗ по беспилотному управлению поездами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский метрополитен
Казанский метрополитен - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Проект и техническое задание по беспилотному управлению электропоездами в метро разработаны в Казани, сообщил генеральный директор предприятия "Метроэлектротранс" Айдар Абдулхаков.
"Мы являемся первым цифровым метро, управление которым основано на микропроцессорной архитектуре, а не на релейной. Идя в ногу со временем и по поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, проработан проект и подготовлено техническое задание по беспилотному управлению электропоездами", - сказал Абдулхаков на совещании в мэрии Казани.
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При этом он отметил, что в Казанском метрополитене впервые была внедрена автоматизированная система управления поездами без участия машиниста. По сути, по его словам, сейчас машинист в метрополитене Казани осуществляет только функции контроля работы автоматики. Беспилотное метро, как заверил Абдулхаков, позволить снизить риск влияния человеческого фактора на управление движением транспорта, что повысит безопасность перевозок.
"При финансировании проекта мы имеем возможность создать первый в России беспилотный метрополитен", - подчеркнул он.
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В настоящее время в Казани действует одна линия метрополитена протяженностью около 17 километров. Первая линия строилась с 1997 по 2018 годы, первые пять станций были введены в эксплуатацию в августе 2005 года (к тысячелетию города). Линия насчитывает 11 станций: "Авиастроительная", "Северный вокзал", "Яшьлек" ("Юность"), "Козья слобода", "Кремлевская", "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Горки", "Проспект Победы", "Дубравная". Последняя станция является пересадочной на вторую линию метрополитена.
В настоящее время ведется строительство первого участка второй линии метрополитена, которое началось в 2018 году. Длина первого участка составит 5,37 километра и будет включать четыре станции: "Улица Юлиуса Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР", "Улица академика Сахарова". Ввести их в эксплуатацию планируется через шесть лет. Предполагается, что в целом вторая линия общей протяженностью порядка 20 километров соединит пять районов города и будет состоять из 12 станций.
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