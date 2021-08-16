https://ria.ru/20210816/mediki-1746011052.html
Путин наградил порядка 250 медиков, в основном, боровшихся c COVID-19
Путин наградил порядка 250 медиков, в основном, боровшихся c COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
Путин наградил порядка 250 медиков, в основном, боровшихся c COVID-19
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды порядка 250 медикам, большинство из которых боролись с коронавирусной инфекцией, восемь из них... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T23:56
2021-08-16T23:56
2021-08-16T23:56
общество
владимир путин
врачи
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды порядка 250 медикам, большинство из которых боролись с коронавирусной инфекцией, восемь из них награждены посмертно, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Среди наград - орден Пирогова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Луки Крымского, орден Александра Невского, а также почетные звания "Заслуженный врач РФ" и "Заслуженный работник здравоохранения РФ".
https://rsport.ria.ru/20210811/olimpiada-1745357311.html
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общество, владимир путин, врачи
Путин наградил порядка 250 медиков, в основном, боровшихся c COVID-19
Президент России Путин присвоил госнаграды порядка 250 медикам, в основном, боровшихся с COVID-19