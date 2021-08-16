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Туризм
https://ria.ru/20210816/mavrikiy-1745941933.html
На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов
На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов - РИА Новости, 16.08.2021
На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов
Маврикий готовится с 1 октября открыть границы для вакцинированных иностранных путешественников, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T20:01
2021-08-16T20:01
туризм
маврикий
новости - туризм
индийский океан
коронавирус covid-19
туристы
отдых на море
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Маврикий готовится с 1 октября открыть границы для вакцинированных иностранных путешественников, сообщает Travel Daily Media.Остров ждет туристов с середины июля. Но пока посетить курорты можно лишь после двухнедельного карантина в одном из специальных отелей. Только потом разрешено отправляться на отдых в гостиницу на побережье Индийского океана.В стране успешно проводится кампания по вакцинации, что позволило определить дату смягчения ограничений.Предполагается, что с 1 октября прибывающие на остров с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданным не более, чем за 72 часа до отъезда, смогут свободно передвигаться по Маврикию. Им не придется соблюдать карантин. Непривитым гостям по-прежнему по прилете следует отправляться на двухнедельную изоляцию.
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маврикий, новости - туризм, индийский океан, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море
20:01 16.08.2021
 

На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПодводный мир. Остров Кокос
Подводный мир. Остров Кокос - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Маврикий готовится с 1 октября открыть границы для вакцинированных иностранных путешественников, сообщает Travel Daily Media.
Остров ждет туристов с середины июля. Но пока посетить курорты можно лишь после двухнедельного карантина в одном из специальных отелей. Только потом разрешено отправляться на отдых в гостиницу на побережье Индийского океана.
В стране успешно проводится кампания по вакцинации, что позволило определить дату смягчения ограничений.
Предполагается, что с 1 октября прибывающие на остров с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданным не более, чем за 72 часа до отъезда, смогут свободно передвигаться по Маврикию. Им не придется соблюдать карантин. Непривитым гостям по-прежнему по прилете следует отправляться на двухнедельную изоляцию.
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Вчера, 08:00Туризм
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ТуризмМаврикийНовости - ТуризмИндийский океанКоронавирус COVID-19туристыотдых на море
 
 
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