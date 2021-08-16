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На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов

На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов - РИА Новости, 16.08.2021

На Маврикии назвали дату отмены карантина для туристов

Маврикий готовится с 1 октября открыть границы для вакцинированных иностранных путешественников, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T20:01

2021-08-16T20:01

2021-08-16T20:01

туризм

маврикий

новости - туризм

индийский океан

коронавирус covid-19

туристы

отдых на море

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Маврикий готовится с 1 октября открыть границы для вакцинированных иностранных путешественников, сообщает Travel Daily Media.Остров ждет туристов с середины июля. Но пока посетить курорты можно лишь после двухнедельного карантина в одном из специальных отелей. Только потом разрешено отправляться на отдых в гостиницу на побережье Индийского океана.В стране успешно проводится кампания по вакцинации, что позволило определить дату смягчения ограничений.Предполагается, что с 1 октября прибывающие на остров с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданным не более, чем за 72 часа до отъезда, смогут свободно передвигаться по Маврикию. Им не придется соблюдать карантин. Непривитым гостям по-прежнему по прилете следует отправляться на двухнедельную изоляцию.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

маврикий

индийский океан

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маврикий, новости - туризм, индийский океан, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море