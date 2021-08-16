https://ria.ru/20210816/marshrut-1747044096.html

Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы

Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 24.08.2021

Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы

Пешеходный маршрут от железнодорожной станции "Плющево" благоустроят в этом году на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-16T18:44

2021-08-16T18:44

2021-08-24T15:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

рязанский район

ювао (москва)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пешеходный маршрут от железнодорожной станции "Плющево" благоустроят в этом году на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем создание удобной пешеходной зоны в Рязанском районе #ЮВАО – от железнодорожной станции "Плющево" Казанского направления в сторону Рязанского проспекта. Установим новые опоры освещения, скамейки для отдыха, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьём газоны, обновим покрытие пешеходных зон. В прилегающем дворе по адресу: ул. Михайлова, 29 корпус 3 установим игровой комплекс в виде самолета, песочный "дворик" и качели", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы выполнены уже на 75%.

https://ria.ru/20210815/skver-1745803512.html

рязанский район

ювао (москва)

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рязанский район, ювао (москва), городское хозяйство москвы