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Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы
Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 24.08.2021
Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы
Пешеходный маршрут от железнодорожной станции "Плющево" благоустроят в этом году на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-16T18:44
2021-08-24T15:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
рязанский район
ювао (москва)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пешеходный маршрут от железнодорожной станции "Плющево" благоустроят в этом году на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем создание удобной пешеходной зоны в Рязанском районе #ЮВАО – от железнодорожной станции "Плющево" Казанского направления в сторону Рязанского проспекта. Установим новые опоры освещения, скамейки для отдыха, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьём газоны, обновим покрытие пешеходных зон. В прилегающем дворе по адресу: ул. Михайлова, 29 корпус 3 установим игровой комплекс в виде самолета, песочный "дворик" и качели", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы выполнены уже на 75%.
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рязанский район, ювао (москва), городское хозяйство москвы
18:44 16.08.2021 (обновлено: 15:44 24.08.2021)
 

Новый пешеходный маршрут появится в этом году на юго-востоке Москвы

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПроект пешеходного маршрута от железнодорожной станции "Плющево" на юго-востоке Москвы
Проект пешеходного маршрута от железнодорожной станции Плющево на юго-востоке Москвы
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пешеходный маршрут от железнодорожной станции "Плющево" благоустроят в этом году на юго-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем создание удобной пешеходной зоны в Рязанском районе #ЮВАО – от железнодорожной станции "Плющево" Казанского направления в сторону Рязанского проспекта. Установим новые опоры освещения, скамейки для отдыха, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьём газоны, обновим покрытие пешеходных зон. В прилегающем дворе по адресу: ул. Михайлова, 29 корпус 3 установим игровой комплекс в виде самолета, песочный "дворик" и качели", - говорится в сообщении.
Репинский сквер
15 августа, 12:33
Благоустройство Репинского сквера в центре Москвы завершат ко Дню города
Отмечается, что работы выполнены уже на 75%.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРязанский районЮВАО (Москва)Городское хозяйство Москвы
 
 
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