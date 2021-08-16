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Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек - РИА Новости, 16.08.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,77 копейки - до 86,5072 рубля, курс доллара снизился на 8,01 копейки, до 73,392... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T13:41
2021-08-16T13:41
2021-08-16T13:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,77 копейки - до 86,5072 рубля, курс доллара снизился на 8,01 копейки, до 73,392 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,54 копейки, составив 79,2938 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек, до 86,51 рубля