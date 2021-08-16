https://ria.ru/20210816/kurs-1745915925.html

Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек

Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек - РИА Новости, 16.08.2021

Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,77 копейки - до 86,5072 рубля, курс доллара снизился на 8,01 копейки, до 73,392... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T13:41

2021-08-16T13:41

2021-08-16T13:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582267138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31468ec7a18760a85d7a94da4a4d6fe1.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,77 копейки - до 86,5072 рубля, курс доллара снизился на 8,01 копейки, до 73,392 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 8,54 копейки, составив 79,2938 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия