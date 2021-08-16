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Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно - РИА Новости, 16.08.2021
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
Гасить кредит досрочно выгодно, но, если у вас нет сбережений, это может быть опасно, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:17
2021-08-16T02:28
экономика
кредит
россия
сергей григорян
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Гасить кредит досрочно выгодно, но, если у вас нет сбережений, это может быть опасно, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.Собеседник агентства обращает внимание - выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. По мнению эксперта, второй вариант несет экономическую выгоду - на процентах получится сэкономить на 15-20% больше. Правда, не всегда удобен, и в некоторых случаях первый вариант, когда должник вносит крупную сумму, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа, более прост и надежен.Григорян предостерегает: если есть кредит, то при наличии свободных накоплений выгоднее погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.
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экономика, кредит, россия, сергей григорян
02:17 16.08.2021 (обновлено: 02:28 16.08.2021)
 
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно

Финансист Григорян: если нет сбережений, гасить кредит досрочно опасно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Гасить кредит досрочно выгодно, но, если у вас нет сбережений, это может быть опасно, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.
"Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств", - аргументирует специалист, обращая внимание, что вернуть займ раньше срока, конечно, выгоднее. Это позволит не переплатить за проценты банку.
Собеседник агентства обращает внимание - выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. По мнению эксперта, второй вариант несет экономическую выгоду - на процентах получится сэкономить на 15-20% больше. Правда, не всегда удобен, и в некоторых случаях первый вариант, когда должник вносит крупную сумму, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа, более прост и надежен.
Григорян предостерегает: если есть кредит, то при наличии свободных накоплений выгоднее погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 09:00
Эксперт объяснил, почему кредит на первый взнос по ипотеке не лучшая идея
 
ЭкономикаКредитРоссияСергей Григорян
 
 
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