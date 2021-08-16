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Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно - РИА Новости, 16.08.2021
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
Гасить кредит досрочно выгодно, но, если у вас нет сбережений, это может быть опасно, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T02:17
2021-08-16T02:17
2021-08-16T02:28
экономика
кредит
россия
сергей григорян
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Гасить кредит досрочно выгодно, но, если у вас нет сбережений, это может быть опасно, рассказывает агентству "Прайм" руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.Собеседник агентства обращает внимание - выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита. По мнению эксперта, второй вариант несет экономическую выгоду - на процентах получится сэкономить на 15-20% больше. Правда, не всегда удобен, и в некоторых случаях первый вариант, когда должник вносит крупную сумму, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа, более прост и надежен.Григорян предостерегает: если есть кредит, то при наличии свободных накоплений выгоднее погасить его досрочно, чем инвестировать в какие-то другие инструменты.
https://realty.ria.ru/20210808/kredit-1744619413.html
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экономика, кредит, россия, сергей григорян
02:17 16.08.2021 (обновлено: 02:28 16.08.2021)
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
Финансист Григорян: если нет сбережений, гасить кредит досрочно опасно