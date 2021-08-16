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Пьяный пенсионер в Красноярске повредил куском асфальта более десятка авто
Пьяный пенсионер в Красноярске повредил куском асфальта более десятка авто - РИА Новости, 16.08.2021
Пьяный пенсионер в Красноярске повредил куском асфальта более десятка авто
Полиция задержала в Красноярске пенсионера, который признался, что ночью в пьяном виде повредил фрагментом асфальта 13 припаркованных автомобилей в микрорайоне... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:37
2021-08-16T11:37
2021-08-16T11:37
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Полиция задержала в Красноярске пенсионера, который признался, что ночью в пьяном виде повредил фрагментом асфальта 13 припаркованных автомобилей в микрорайоне Солнечный, сообщает пресс-служба городской полиции."Сотрудниками ППС был задержан и доставлен в дежурную часть 64-летний мужчина, который сознался в том, что в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись фрагментом асфальта, разбил стекла и фары автомобилей", - говорится в сообщении.Ранее полиция города сообщила, что стражи порядка установили, что мужчина в микрорайоне Солнечный разбил стекла 21 автомобиля. На данный момент с заявлением обратилось 13 владельцев авто. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.На видео с камер наблюдения, предоставленных полицией журналистам, видно, как мужчина с голым торсом ходит ночью по улице и кусками асфальта несколько раз бьет стекла авто. Также он пытается перелезть через забор, однако это у него не получается. На видео после задержания он заявил, что не помнит точного количества разбитых автомобилей.
https://ria.ru/20210621/politseyskiy-1737953375.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Пьяный пенсионер в Красноярске повредил куском асфальта более десятка авто
Пьяный пенсионер в Красноярске куском асфальта разбил фары и стекла у 21 автомобиля
КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости.
Полиция задержала в Красноярске
пенсионера, который признался, что ночью в пьяном виде повредил фрагментом асфальта 13 припаркованных автомобилей в микрорайоне Солнечный
, сообщает пресс-служба городской полиции.
"Сотрудниками ППС был задержан и доставлен в дежурную часть 64-летний мужчина, который сознался в том, что в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись фрагментом асфальта, разбил стекла и фары автомобилей", - говорится в сообщении.
Ранее полиция города сообщила, что стражи порядка установили, что мужчина в микрорайоне Солнечный разбил стекла 21 автомобиля. На данный момент с заявлением обратилось 13 владельцев авто. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
На видео с камер наблюдения, предоставленных полицией журналистам, видно, как мужчина с голым торсом ходит ночью по улице и кусками асфальта несколько раз бьет стекла авто. Также он пытается перелезть через забор, однако это у него не получается. На видео после задержания он заявил, что не помнит точного количества разбитых автомобилей.