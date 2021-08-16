https://ria.ru/20210816/korruptsiya-1746007616.html

Путин дал поручения по выявлению коррупционных рисков при субсидировании

Путин дал поручения по выявлению коррупционных рисков при субсидировании - РИА Новости, 16.08.2021

Путин дал поручения по выявлению коррупционных рисков при субсидировании

Президент России Владимир Путин поручил Минфину и Минтруду разработать рекомендации по выявлению коррупционных рисков при принятии решения о субсидиях регионам. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T22:42

2021-08-16T22:42

2021-08-16T22:47

экономика

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину и Минтруду разработать рекомендации по выявлению коррупционных рисков при принятии решения о субсидиях регионам.Соответствующий указ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Министерству финансов РФ с участием Министерства труда и социальной защиты РФ подготовить методические рекомендации по вопросам выявления и минимизации коррупционных рисков при принятии решения о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 1 июля 2024 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210807/rogozin-1744874642.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), россия