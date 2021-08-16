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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19
Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 333 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:32
2021-08-16T11:33
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 333 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.В городе выздоровели еще 2 152 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 16.08.2021 (обновлено: 11:33 16.08.2021)
 
В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19

Оперштаб: 630 человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 333 пациента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 333 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.
"В Москве выявлено 1 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 630 человек. На ИВЛ находятся 333 человека", - сообщили в штабе.
В городе выздоровели еще 2 152 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329.
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