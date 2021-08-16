https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745892665.html

В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19

Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 333 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:32

2021-08-16T11:32

2021-08-16T11:33

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 333 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID в столице.В городе выздоровели еще 2 152 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 412 329.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии