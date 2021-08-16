https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745888897.html

В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID

В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID - РИА Новости, 16.08.2021

В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID

В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая локального заражения COVID-19 РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T11:23

2021-08-16T11:23

2021-08-16T11:23

россия-китай: главное

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая локального заражения COVID-19В субботу в континентальном Китае было зафиксировано 24 новых случая локального заражения COVID-19, - сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых случаев локального заражения новой коронавирусной инфекцией 18 было выявлено в провинции Цзянсу, 5 - в провинции Хэнань, и один - в провинции Хунань.В тот же день также было зарегистрировано 29 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания COVID-19: 13 - в провинции Гуандун, 6 - в городе Шанхай, по 3 - в городе Тяньцзинь, провинциях Шаньдун и Юньнань, и один - в провинции Фуцзянь.

https://ria.ru/20210816/kislorod-1745886292.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, коронавирус covid-19