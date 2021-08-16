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В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID
В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID - РИА Новости, 16.08.2021
В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID
В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая локального заражения COVID-19 РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T11:23
2021-08-16T11:23
2021-08-16T11:23
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МОСКВА, 16 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая локального заражения COVID-19В субботу в континентальном Китае было зафиксировано 24 новых случая локального заражения COVID-19, - сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых случаев локального заражения новой коронавирусной инфекцией 18 было выявлено в провинции Цзянсу, 5 - в провинции Хэнань, и один - в провинции Хунань.В тот же день также было зарегистрировано 29 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания COVID-19: 13 - в провинции Гуандун, 6 - в городе Шанхай, по 3 - в городе Тяньцзинь, провинциях Шаньдун и Юньнань, и один - в провинции Фуцзянь.
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китай, коронавирус covid-19
МОСКВА, 16 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В континентальном Китае за сутки выявлено 24 новых случая локального заражения COVID-19
В субботу в континентальном Китае было зафиксировано 24 новых случая локального заражения COVID-19, - сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Среди новых случаев локального заражения новой коронавирусной инфекцией 18 было выявлено в провинции Цзянсу, 5 - в провинции Хэнань, и один - в провинции Хунань.
В тот же день также было зарегистрировано 29 новых завезенных из-за рубежа случаев заболевания COVID-19: 13 - в провинции Гуандун, 6 - в городе Шанхай, по 3 - в городе Тяньцзинь, провинциях Шаньдун и Юньнань, и один - в провинции Фуцзянь.