https://ria.ru/20210816/koronavirus-1745872938.html
В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного пациента от COVID-19
В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного пациента от COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2021
В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного пациента от COVID-19
Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имевшего основных заболеваний, зарегистрировали в Греции, в Салониках. Об этом... РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T09:37
2021-08-16T09:37
2021-08-16T13:27
распространение коронавируса
в мире
греция
салоники
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости. Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имевшего основных заболеваний, зарегистрировали в Греции, в Салониках. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос."Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", — сказал он в интервью телеканалу OPEN.По словам руководителя отделения, не привитые от коронавируса "находятся в большой опасности", однако и остальным нужно быть осторожными.Каправелос назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную мутацией дельта, которая, как он заявил, "изменила все данные".Медик заметил, что обстановка с распространением коронавируса может ухудшиться с возвращением туристов из отпусков.В Греции ежедневно фиксируют более трех тысяч инфицированных. По данным на 15 августа, умерли 13 233 человека.Сделано почти 11 миллионов прививок. По крайней мере одну дозу получили 5,8 миллиона человек, полностью вакцинированы 5,5 миллиона греков.
https://ria.ru/20210815/vaktsinatsiya-1745785412.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745445617.html
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в мире, греция, салоники, коронавирус covid-19
09:37 16.08.2021 (обновлено: 13:27 16.08.2021)
В Греции впервые зафиксировали смерть вакцинированного пациента от COVID-19
В Греции впервые зафиксировали смерть полностью вакцинированного пациента от COVID-19
АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости.
Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имевшего основных заболеваний, зарегистрировали в Греции
, в Салониках
. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы "Папаниколау" Никос Каправелос.
"Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч", — сказал он в интервью телеканалу OPEN
.
По словам руководителя отделения, не привитые от коронавируса "находятся в большой опасности", однако и остальным нужно быть осторожными.
Каправелос назвал критической эпидемиологическую ситуацию, созданную мутацией дельта, которая, как он заявил, "изменила все данные".
Медик заметил, что обстановка с распространением коронавируса может ухудшиться с возвращением туристов из отпусков.
В Греции ежедневно фиксируют более трех тысяч инфицированных. По данным на 15 августа, умерли 13 233 человека.
Сделано почти 11 миллионов прививок. По крайней мере одну дозу получили 5,8 миллиона человек, полностью вакцинированы 5,5 миллиона греков.